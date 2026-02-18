Autostrăzi și drumuri naționale închise din cauza viscolului. Lista completă a sectoarelor blocate

Ninsorile abundente și viscolul au dus la închiderea completă a mai multor autostrăzi și drumuri naționale din centrul, sudul și estul țării. În paralel, autoritățile au impus restricții de tonaj pe mai multe artere importante pentru a preveni blocajele și producerea de accidente.

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că intervențiile utilajelor sunt îngreunate de vântul puternic, care viscolește zăpada și reduce vizibilitatea, iar pe unele sectoare stratul de omăt depus pe carosabil face circulația imposibilă.

Traficul este oprit pe mai multe tronsoane de autostradă.

Pe Autostrada A1 București – Râmnicu Vâlcea sunt închise căile de acces către București între kilometrul 104, în zona localității Oarja (județul Argeș), și kilometrul 106 – 115, în zona Pitești, județul Argeș.

Pe Autostrada A3 București – Brașov circulația este închisă între kilometrul 7 (București) și kilometrul 68 (Bărcănești, județul Prahova).

Și pe Autostrada A7 Ploiești – Adjud traficul este oprit pe un tronson extins, între kilometrul 0 (Dumbrava, județul Prahova) și kilometrul 193 (Adjud).

De asemenea, pe Autostrada A0 – Centura Capitalei – circulația este închisă între kilometrii 22 și 39, pe segmentul Afumați – Balotești, în județul Ilfov.

Pe Autostrada A2 București – Cernavodă au fost impuse restricții pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone.

Pe sensul București – Constanța (calea 1), restricția se aplică între kilometrii 10 și 105, pe sectorul București – Dragalina, în județul Călărași.

Pe sensul Constanța – București (calea 2), restricția este valabilă între kilometrul 144 (Fetești, județul Ialomița) și kilometrul 10.

Ninsoarea și viscolul au dus la închiderea completă a mai multor drumuri naționale.

În județul Buzău, traficul este închis pe DN22 Râmnicu Sărat – Băile și pe DN2B Buzău – Vizireni.

În județul Brăila sunt închise DN22, pe sectorul limită cu județul Buzău – Grădiștea, și DN2B între localitățile Surdila Greci și limita cu județul Buzău.

În județul Ilfov, traficul este blocat pe DNCB, între Bragadiru și Domnești, din cauza stratului consistent de zăpadă de pe carosabil, circulația fiind oprită pe ambele sensuri.

În județul Vrancea, este închis DN23B între localitățile Măicănești și Ciorăști.

Pe alte artere au fost introduse restricții pentru autovehiculele grele.

Pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, traficul este restricționat în județul Buzău pe DN2C Costești – Padina, iar în județul Ialomița pe DN2C Slobozia – limita cu județul Buzău.

Pentru autovehiculele de peste 7,5 tone sunt impuse restricții în județul Buzău pe DN2 între Spătaru și Căldărușanca, în județul Ialomița pe DN2 Urziceni – limita cu Ilfov și pe DN1D Urziceni – limita cu Prahova, precum și în județul Ilfov pe DN2 Afumați – limita cu județul Ialomița.

Autoritățile le recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele afectate de viscol, să se informeze înainte de a pleca la drum și să nu circule cu autovehicule neechipate pentru condiții de iarnă. Situația este în dinamică, iar restricțiile pot fi extinse în funcție de evoluția fenomenelor meteorologic