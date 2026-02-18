Traficul feroviar și aerian, perturbat din cauza vremii severe. Trenurile întârziate și cursele anulate

Update. Compania CFR Călători a anunțat suspendarea a 20 de trenuri pentru a permite intervențiile și degajarea căii ferate.

În paralel, ruta Ploiești–București este închisă începând cu ora 5.00, din cauza copacilor prăbușiți peste infrastructura feroviară.

Trenuri suspendate pe rutele București – Brașov și retur

Pe relația București – Brașov și retur au fost suspendate următoarele trenuri:

IC 535 IC 534 R 3021 R 3024

De asemenea, sunt afectate și alte legături pe aceeași magistrală:

IR 1628 și R 3027 (Brașov – București Nord și retur)

Trenuri oprite între Ploiești și București

Pe segmentul Ploiești – București și retur au fost suspendate:

R 3022 (Ploiești Vest – București Nord) R 3023 (București Basarab – Ploiești Vest) R 5025 (Ploiești Sud – București) RE 5071 (București Nord – Ploiești Sud)

Totodată, trenul R 5072, care circulă pe distanța Mizil – Brazi, nu mai operează.

Legături afectate spre Galați, Slobozia și Constanța

Este suspendat și trenul IR 1571, care circulă pe ruta București Nord – Galați.

Pe relația Slobozia Veche – Ciulnița și retur nu circulă trenurile R 8581 și R 8580.

De asemenea, traficul este suspendat pe magistrala București Nord – Constanța și retur pentru trenurile:

IR 16079 IR 16078 IR 16083 IR 16082 IR 16081 IR 16080

Traficul feroviar este perturbat miercuri dimineață pe raza Regionalei de Căi Ferate București, Magistrala 300, între stațiile Crivina și Brazi, din cauza copacilor căzuți pe liniile de contact. Trenurile care urmau să sosească sau să plece din Gara de Nord înregistrează întârzieri de zeci de minute, potrivit CFR SA.

„Începând cu ora 02:11, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, Magistrala 300, între stațiile Crivina și Brazi, s-a înregistrat lipsă de tensiune în linia de contact pe firul I, ca urmare a căderii unui copac peste rețeaua de contact la km 44+500. Pentru remedierea deranjamentului a fost îndrumată o drezină pantograf de la Ploiești”, a anunțat CFR SA.

Compania a adăugat că, începând cu ora 03:15, lipsa de tensiune s-a extins și pe firul II Crivina – Brazi, după ce un copac a căzut peste ambele fire de circulație.

„În urma verificărilor efectuate pe firul II Brazi – Crivina, echipele de intervenție au constatat că arborele căzut a afectat și firul I, fiind identificate console rupte pe ambele fire. Pentru remediere acționează și drezina pantograf îndrumată din Stația Chitila”, mai arată compania.

De la ora 04:00, pentru siguranța intervenției, s-a dispus scoaterea tensiunii pe firul I Brazi – Ploiești Vest, pe linia 5 din stația Brazi și pe firul I Ploiești Vest – Ploiești Sud.

Echipele CFR S.A. acționează pentru îndepărtarea arborilor căzuți, înlocuirea elementelor avariate și verificarea instalațiilor, pentru reluarea circulației în condiții normale de siguranță.

Pe lângă mersul trenurilor, traficul aerian este afectat pe cele două aeroporturi din București, șase curse fiind anulate, iar alte cinci deviate spre alte aeroporturi. Pompierii au intervenit de peste o sută de ori în București și Ilfov pentru îndepărtarea copacilor căzuți și a elementelor de construcție desprinse.

Circulația rutieră este închisă pe autostrăzile A1, A3, A7 și A0, precum și pe drumurile naționale DN 22, DN 2B, DN 23B și pe Centura Capitalei. În județele Vrancea, Galați și Giurgiu, cursurile școlare se desfășoară online.