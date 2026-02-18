Istoria Campionatului Mondial - 2002. Renașterea Fenomenului Ronaldo și tâlhăria care a eliminat Italia

Pentru prima dată în istorie, Campionatul Mondial a ajuns, în 2002, în Asia. Și tot în premieră, competiția a fost organizată de două țări: Coreea de Sud și Japonia. S-a respectat formula de la ediția precedentă, cea cu 32 de naționale împărțite în patru grupe.

România a suferit un eșec usturător, pentru că a ratat prezența la World Cup. Era apusul „Generației de Aur”, semnalul îl dăduse Gică Hagi, care se retrăsese după Euro 2000. Naționala a fost preluată de Loți Boloni și a căzut într-o grupă cu Italia, Ungaria, Georgia și Lituania.

„Tricolorii” s-au chinuit la debut cu lituanienii, acasă (1-0), și au pierdut categoric în Italia (scor 0-3). Era semnul că prima reprezentativă devenise una fără anvergură. În vara anului 2001, Boloni a plecat și a ales Sporting Lisabona. Selecționerul a înțeles că fotbalul românesc este în picaj total. Și a ales un contract solid financiar. Abia retras din activitatea de fotbalist, Gică Hagi a preluat naționala. Și avea să sufere un eșec de proporții.

„Dubla” de baraj cu Slovenia a fost dominată 170 din 180 de minute de români. Dar, ex-iugoslavii au mers la Mondial, după 2-1 acasă și 1-1 în Ghencea.

Turneul a început cu o mare supriză. Franța, deținătoarea trofeului, a pierdut cu Senegal, scor 0-1. Naționala din Hexagon a remizat cu Uruguay și a pierdut contra Danemarcei, 0-2. O eliminare rușinoasă, fără gol marcat.

Coreea de Sud și Turcia au fost marile revelații, pentru că ambele au ajuns în semifinale. Asiaticii au avut și arbitrii de partea lor. În „optimi”, sud-coreenii au eliminat Italia, 2-1. Iar arbitrul ecuadorian Byron Moreno a avut o prestație „de județ”, împingând de la spate naționala gazdă. Un penalty acordat aiurea, eliminarea gratuită a lui Francesco Totii și un gol anulat greșit pentru italieni. Tot acest sprijin a dus Coreea de Sud în „sferturi”.

Acolo unde victimă a căzut Spania, eliminată la loviturile de departajare. Dar, ibericii au avut și ei un gol anulat greșit, pentru o minge care nu depășișe linia de fund a terenului. Coreea de Sud a fost învinsă în semifinale de Germania, scor 1-0, a jucat și pierdut finala mică, 1-3 cu Turcia. Naționala Semilunei a înregistrat cea mai mare performanță a sa la turneele finale. În semifinale, turcii au cedat cu Brazilia, 0-1.

În finală, brazilienii i-au învins pe nemți, scor 2-0, „dublă” a lui Ronaldo și au câștigat al 5-lea titlu mondial. Marele atacant din „Țara Cafelei” revenise după un șir interminabil de acicdentări grave. A prins „la mustață” Mondialul și a devenit golgheter cu 8 goluri.