Zeci de mii de mașini occidentale ajung în Rusia prin China, în pofida sancțiunilor internaționale

Comerțul cu autoturisme străine exportate din China către Rusia prin canale de piață gri persistă și în 2026, în pofida restricțiilor impuse după invazia Rusiei în Ucraina în 2022, potrivit Reuters.

Datele recente și anchetele jurnaliștilor arată că zeci de mii de vehicule continuă să fie înmatriculate în Rusia, deși sancțiunile și angajamentele producătorilor auto ar fi trebuit să oprească astfel de tranzacții.

Potrivit datelor analizate de Reuters pe baza înregistrărilor de înmatriculare și interviurilor cu persoane implicate în comerț, autoturisme noi sau cu „zero kilometri” sunt exportate din China în Rusia printr-un mecanism care le permite să eludeze sancțiunile occidentale.

Vehiculele respective – produse în China sau fabricate în alte țări dar expediate prin teritoriu chinez – sunt adesea înregistrate inițial ca vândute de dealeri sau comercianți chinezi, apoi reclasificate ca autovehicule „folosite” înainte de a fi exportate.

Această reclasificare le scutește de aprobările producătorilor auto pentru vânzarea pe piața rusă, un pas considerat esențial în schemele de piață gri.

Un fost exportator auto chinez a explicat pentru Reuters: „În acest mod exporturile se realizează mult mai ușor.”

Statisticile firmelor de analiză din Rusia arată o creștere semnificativă a acestor importuri prin China. Până în 2025, vehiculele fabricate în China sau redirecționate prin aceasta reprezentau aproape jumătate din totalul celor aproximativ 130.000 de autoturisme ale mărcilor din țări care au impus sancțiuni, vândute în Rusia într-un an.

Printre mărci se numără Toyota, Mazda sau modele germane de lux de la producători precum Mercedes-Benz și BMW.

Datele indică că rușii au cumpărat anul trecut aproape 30.000 de Toyota, dintre care aproape 24.000 erau fabricate în China, și aproape 7.000 de Mazdas, majoritatea chinezești.

Companiile auto importante din Europa, Asia de Est și Statele Unite susțin că respectă sancțiunile și încearcă să prevină astfel de exporturi neautorizate. Ele au inclus în contracte clauze care interzic exporturile către Rusia și au informat retailerii chinezi să se opună ferm acestor operațiuni.

BMW a declarat că angajaților săi din China li s-a cerut „să se opună strict oricăror potențiale exporturi de vehicule către Rusia”, adăugând că dacă mașinile tot ajung în Rusia prin canale alternative, „aceste fapte au loc în afara sferei noastre de influență — și, de asemenea, expres împotriva voinței noastre.”

Mercedes-Benz și Volkswagen au spus la rândul lor că fac eforturi pentru a preveni exporturile neautorizate, menționând că investigarea și urmărirea potențialelor încălcări este un proces dificil și consumator de timp.

Un dealer rus din Moscova a spus că mulți clienți încă solicită automobile de la mărci occidentale, dar acestea pot fi aduse doar „prin canale paralele”. El a precizat că în prezent nu pot importa direct astfel de vehicule prin metode oficiale.

În orașul Vladivostok, un alt comerciant a declarat că nu deține un stoc propriu de astfel de vehicule, ci le cumpără individual de la comercianți chinezi pentru clienții care plasează comenzi.

Analiza oficială arată că importurile realizate prin acest tip de rețele contribuie semnificativ la volumul total de vehicule străine înmatriculate în Rusia, într-o perioadă în care tradiționalele operațiuni directe ale producătorilor sunt reduse sau fără activitate oficială pe piața rusă.

Guvernele din Germania, Japonia și Coreea de Sud au declarat că urmăresc respectarea sancțiunilor și lucrează pentru a contracara eludarea regulilor de export.

Autoritățile din China și Rusia nu au oferit comentarii oficiale pe această temă, dar au afirmat anterior că se opun sancțiunilor unilaterale și le consideră ilegale.

Un raport recent subliniază limitele impunerii sancțiunilor în piețele globalizate, unde lanțurile de aprovizionare complexă și rețelele informale pot submina eficiența măsurilor restricțive