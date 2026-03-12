International

Scandal între Viktor Orban și un politician român. S-au încăierat de la alegerile din Ungaria

Scandal între Viktor Orban și un politician român. S-au încăierat de la alegerile din Ungaria
Viktor Orban, premierul Ungariei, a oferit o primă reacție, pe platforma X, după ce Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, le-ar fi sugerat cetățenilor maghiari să voteze contra actualului guvern de la Budapesta.

Viktor Orban, reacție la comentariile europarlamentarului român Nicu Ștefănuță

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a transmis un mesaj dur după declarațiile lui Nicu Ștefănuță în Parlamentul European. Ștefănuță a comentat asupra alegerilor de la Budapesta și, potrivit lui Orban, a îndemnat maghiarii „să voteze împotriva noastră”.

Orban subliniază că un astfel de gest reprezintă o lecție nepermisă pentru cetățenii maghiari și avertizează asupra lipsei de perspectivă a criticilor: „Înainte de a face acest lucru, poate ar trebui să aruncați o privire în jurul Europei. Pe întreg continentul există măsuri de austeritate, concedieri și închideri de fabrici.

Liderul de la Budapesta prezintă realizările Ungariei

În mesajul său, Viktor Orban a enumerat mai multe măsuri implementate de guvernul său, menite să susțină cetățenii. Potrivit premierului ungar, „în Ungaria, am asigurat oportunități de muncă pentru toți cei care doresc să muncească, am introdus scutirea de impozitul pe venit pe viață pentru mamele cu doi sau mai mulți copii, am majorat salariul minim cu încă 11%, am introdus un credit ipotecar cu dobândă fixă de 3% pentru tineri și am extins sprijinul familial.

Viktor Orban

Viktor Orban. Sursă foto: Facebook

Orban a spus că aceste măsuri sunt posibile datorită unei gestionări prudente a resurselor financiare interne: „Toate acestea sunt posibile pentru că ne păstrăm banii în Ungaria în loc să-i aruncăm în Ucraina. Aceasta este diferența dintre politica bruxelleză și prioritățile maghiare: ne punem poporul pe primul loc!”.

Ca semn al bunăvoinței mele, m-am abținut de la a face orice comentarii cu privire la starea economiei românești”, a spus, în încheierea mesajului, Viktor Orban.

Declarațiile lui Nicu Ștefănuță în Parlamentul European care l-au enervat pe Viktor Orban

În cursul zilei de marți, Nicu Ștefănuță a vorbit, în Parlamentul European, despre alegerile parlamentare din Ungaria, programate pe 12 aprilie.

Vreau astăzi să încurajez toți maghiarii din Transilvania să meargă la vot, să participe, să se înscrie. Inamicul imaginar al lui Viktor Orban este Ucraina, dar inamicul foarte real al oamenilor este sărăcia, rămânerea în urmă, costul vieții foarte foarte mare, corupția. Dumneavoastră atacați Europa ca fiind inamicul și nu parte a soluției? Găsiți fantezii imaginare ca să rezolvați problema maghiarilor de rând? Un vot responsabil contribuie la drumul european al țărilor, un drum pe care l-au avut de secole. Ungaria a fost mereu în mijlocul Europei și trebuie să rămână acolo. Acolo îi este locul. Orbán Viktor, semmi nem tart örökké! ( n.r. - „Viktor Orban, nimic nu durează pentru totdeauna!”)”, a transmis Nicu Ștefănuță, marți, din Parlamentul European.

