Campania electorală din Ungaria, marcată de o serie de dezvăluiri. Cum face Viktor Orban față 

Campania electorală din Ungaria este marcată de o serie de dezvăluiri, de la abuzuri într-un orfelinat și suspiciuni de otrăvire într-o fabrică de baterii, până la apariția unei presupuse înregistrări cu liderul opoziției. Sistemul Orban ajunge să fie pus în dificultate de propriile contradicții, potrivit dw.com.

De zeci de ani, Ungaria traversează campanii electorale extrem de polarizate. Indiferent dacă se află la putere sau în opoziție, Viktor Orban lansează cu luni înaintea alegerilor o retorică în care susține că miza este însăși existența țării, prezentându-se drept singurul capabil să apere țara de amenințările invocate, potrivit sursei menționate anterior.

De această data, înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, campania este mai dură decât în anii trecuți. Orban, guvernul și partidul Fidesz au lansat mii de afișe cu mesaje anti-ucrainene, au trimis o „petiție națională” împotriva UE și Ucrainei pe banii contribuabililor și au difuzat pe rețelele sociale videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care conțin informații false despre opoziție.

Totodată, premierul și apropiații săi susțin că o eventuală înfrângere ar aduce Ungariei război, mobilizare pe frontul ucrainean și dificultăți economice cauzate de deciziile Bruxelles-ului.

Politologul Gabor Török, de obicei destul de sobru, deplânge „declinul și decăderea” culturii politice în contextul acestei campanii extrem de dure. Contextul este marcat de posibilitatea reală ca Orban să piardă puterea pentru prima dată din 2010, într-un climat în care nemulțumirea față de regimul său a crescut.

Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, se menține de luni de zile pe primul loc în sondaje, cu un avans constant. Totodată, premierul și guvernul său gestionează efectele unor scandaluri publice provocate de propriile acțiuni, descrise drept „minciuni și ipocrizie”, potrivit dw.com.

Un caz care ține de luni de zile prima pagină a presei vizează violențe grave și abuzuri sexuale asupra minorilor într-un orfelinat din Budapesta, care era de fapt o închisoare brutală pentru copii și care între timp a fost închisă. Înregistrări apărute pe internet arată scene șocante de violență comise de angajați.

Reprezentanții guvernului știau, aparent, de mult timp despre aceste condiții, dar nu au intervenit. Cu toate acestea, protecția copiilor – asociată cu homofobia – este o temă prioritară a guvernului Orban, care susține că apără minorii de „propaganda LGBTQ de la Bruxelles” și de abuzurile pe care le invocă în acest context.

Orban, alături de unii membri ai guvernului și ai partidului său, a făcut indirect vinovate victimele din orfelinat, prin remarci răutăcioase formulate în urmă cu câteva săptămâni, sugerând că acestea ar fi infractori. Astfel, ei au sugerat că drepturile civile și drepturile omului pot fi suspendate după bunul plac – și au stârnit și mai multă indignare în rândul opiniei publice maghiare, potrivit dw.com.

La începutul săptămânii, o investigație privind probleme de mediu și sănătate la fabrica de baterii Samsung din Göd, la nord de Budapesta, a provocat reacții puternice. Potrivit unei anchete publicate de Telex, angajații ar fi fost expuși, timp de mai mulți ani, la praf toxic de metale grele. De asemenea, particulele ar fi ajuns în aer, în sol și în apele subterane. Documentele consultate arată că, în unele cazuri, valorile limită admise au fost depășite de peste 500 de ori.

Guvernul maghiar era aparent la curent cu această situație. Se pare că și serviciul secret intern (AH) a avertizat guvernul cu privire la condițiile catastrofale. Cu toate acestea, la insistențele ministrului de externe Peter Szijjarto, fabrica de baterii nu ar fi fost închisă. Când portalul anticorupție Atlatszo a relatat pentru prima dată despre situație, la începutul anului 2024, la nivel guvernamental s-ar fi discutat despre cea mai bună modalitate de a reduce portalul la tăcere.

Cazul este cu atât mai controversat cu cât guvernul Orban promovează de ani buni extinderea producției de baterii, pe care o prezintă drept un pilon al politicii economice și tehnologice orientate spre viitor a țării, potrivit dw.com.

În paralel, o presupusă înregistrare în care ar apărea liderul opoziției, Peter Magyar, a stârnit noi controverse. Pe un site cu numele de domeniu al vicepreședintelui Tisza, Mark Radnai, dar care nu îi aparține acestuia, a fost publicată imaginea unei camere dezordonate, filmată din perspectiva unei camere de supraveghere.

După mai multe zile de speculații, Magyar a declarat joi, 12 februarie, într-un reel pe Facebook, că în noaptea de 3 august 2024 a avut „relații sexuale consensuale” cu o fostă iubită în acel apartament. El a menționat că pe o masă se aflau droguri, dar a precizat că nu a consumat nimic.

Magyar a susținut inițial că fosta sa parteneră l-ar fi filmat la cererea guvernului Orban și a partidului Fidesz. El a descris situația drept o „campanie în stil rusesc”, menită să distragă atenția de la „fabrica morții” din Göd. La scurt timp, femeia a declarat că nu știa despre existența înregistrării și i-a propus lui Magyar să depună împreună plângere penală în cazul publicării videoclipului.

Până în prezent, Orban și reprezentanții guvernului sau ai partidului Fidesz nu au făcut declarații clare despre existența unui plan de publicare a unui videoclip cu Magyar. Prin reacția sa publică, liderul Tisza a sugerat însă că actuala conducere ar recurge, de teamă să nu piardă puterea, la metode precum difuzarea unor astfel de înregistrări pentru a distrage atenția de la alte scandaluri.