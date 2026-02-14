Diplomația mondială se mută marți, la Geneva. Iranul și Ucraina pe agenda discuțiilor

Geneva devine punctul central al negocierilor diplomatice internaționale, după ce două seturi de discuții distincte, axate pe dosarele Iranului și Ucrainei, sunt programate să aibă loc marți, potrivit Reuters.

Orașul elvețian, cunoscut pentru rolul său tradițional în diplomația globală, urmează să găzduiască o serie de întâlniri cu miză geopolitică ridicată. Conform informațiilor publicate vineri, delegații ale Statelor Unite sunt implicate atât în contacte cu oficiali iranieni, cât și în discuții trilaterale legate de conflictul din Ucraina.

Potrivit detaliilor disponibile, agenda zilei de marți include o rundă de dialog SUA–Iran dimineața și consultări trilaterale SUA–Rusia–Ucraina în a doua parte a zilei.

În prima parte a zilei, o delegație americană din care fac parte Steve Witkoff și Jared Kushner ar urma să se întâlnească cu reprezentanți iranieni. Întâlnirea ar beneficia de sprijinul diplomatic al Omanului.

O sursă familiarizată cu organizarea contactelor a declarat că „o delegație a SUA, care îi include pe emisarul Steve Witkoff și Jared Kushner, se va întâlni cu iranienii marți dimineață”.

Aceeași sursă a precizat că „reprezentanți ai Omanului vor fi prezenți și vor media contactele SUA–Iran”.

Rolul Omanului ca mediator este în concordanță cu implicările anterioare ale sultanatului în facilitarea dialogului indirect între Washington și Teheran. Până în acest moment, niciuna dintre părțile implicate nu a anunțat oficial temele detaliate de discuție.

În cursul după-amiezii, Witkoff și Kushner sunt așteptați să participe la consultări trilaterale cu reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei. Întâlnirea survine într-un context în care eforturile diplomatice pentru gestionarea conflictului continuă la nivel internațional.

Potrivit aceleiași surse,

„Witkoff și Kushner vor participa ulterior la discuții trilaterale cu reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei în cursul după-amiezii”.

Discuțiile programate la Geneva au loc pe fondul conflictului declanșat de invazia Rusiei în Ucraina, eveniment care a remodelat relațiile de securitate în Europa și a generat multiple inițiative diplomatice.

Întâlnirile diplomatice sunt programate într-un climat politic tensionat. Președintele Donald Trump a intensificat presiunile asupra autorităților de la Teheran în urma reacțiilor guvernului iranian la protestele interne. În paralel, Statele Unite au consolidat prezența militară navală în regiune.

În ceea ce privește Ucraina, administrația americană continuă demersurile diplomatice menite să încurajeze dialogul între Kiev și Moscova. Potrivit relatărilor, liderul de la Casa Albă încearcă să faciliteze identificarea unor soluții negociate pentru conflictul aflat în desfășurare de patru ani.

Nu au fost oferite informații oficiale privind durata exactă a negocierilor sau eventualele declarații comune care ar putea urma întâlnirilor de la Geneva.

Participanții la discuțiile anunțate includ reprezentanți ai Statelor Unite, Iranului, Rusiei și Ucrainei. Delegația americană îi include pe Steve Witkoff și Jared Kushner, în timp ce Omanul este menționat în calitate de mediator în dialogul cu Iranul.

Geneva rămâne una dintre locațiile preferate pentru astfel de contacte, datorită statutului său neutru și infrastructurii diplomatice dezvoltate.