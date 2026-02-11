Fabrica strategică în România, sprijin pentru NATO. Vor fi create 2.000 de locuri de muncă

Construcția unei fabrici strategice pentru NATO a început miercuri la Petrești, județul Dâmbovița. În unitate vor fi produse sisteme militare și vor fi create peste 2.000 delocuri de muncă.

Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe este prima unitate de producție a companiei coreene Hanwha în Europa. Compania a anunțat că proiectul marchează un parteneriat industrial pe termen lung cu România și susține obiectivele NATO și de securitate europeană.

Fabrica va sprijini producția locală a obuzierelor autopropulsate K9 și a vehiculelor de realimentare cu muniție K10, cu posibilitatea extinderii către sisteme terestre avansate, precum vehicule de luptă pentru infanterie (IFV), sisteme de lovire de precizie și vehicule fără echipaj. Producția ar putea genera până la 2.000 de locuri de muncă directe și indirecte, consolidând baza industrială de apărare a României și poziționând țara ca producător și exportator în ecosistemul european de apărare.

La inaugurarea lucrărilor au participat Marius-Gabriel Lazurca, consilier prezidențial pentru Securitate Națională și Politică Externă, viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul Economiei Ambrozie-Irineu Darău, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, precum și Yong-chul Lee, ministru în cadrul Defense Acquisition Program Administration (DAPA) din Coreea de Sud.

„Începerea lucrărilor de astăzi reprezintă mai mult decât construcția unei facilități de producție. Este fundamentul transformării Hanwha Aerospace România într-o companie de apărare cu adevărat românească și un hub strategic pentru cooperarea pe termen lung în domeniul apărării. Ne angajăm la transfer de tehnologie și la colaborare strânsă cu industria locală pentru integrarea României ca pilon-cheie în lanțul global de aprovizionare”, a declarat Jae-il Son, președinte și CEO al Hanwha Aerospace.

Facilitatea H-ACE Europe se întinde pe 181.055 metri pătrați și include linii moderne de asamblare, laboratoare de cercetare-dezvoltare, facilități de testare și validare a performanței, precum și un poligon de 1.751 metri. Proiectul susține întregul ciclu de viață al sistemelor terestre , de la dezvoltare și producție, până la mentenanță.

În prima etapă, unitatea va produce obuziere K9 și vehicule K10, atingând un nivel de localizare de până la 80% prin implicarea industriei românești. Pe termen lung, H-ACE Europe poate deveni un hub regional pentru vehicule de luptă, sisteme de precizie și vehicule terestre multifuncționale fără echipaj.

Hanwha Aerospace România estimează că extinderea facilității ar putea crea până la 2.000 de locuri de muncă directe și indirecte. Compania colaborează deja cu peste 30 de parteneri români, axându-se pe transfer de tehnologie, dezvoltarea competențelor și integrarea companiilor locale în lanțul global de aprovizionare.

„Hanwha Aerospace susține România nu doar ca beneficiar, ci și ca producător, furnizor și exportator în domeniul apărării. Conceptul Made in Romania va sta la baza tuturor operațiunilor noastre”, a subliniat Jae-il Son.

În iulie 2024, Hanwha Aerospace a semnat un contract cu România pentru livrarea a 54 de obuziere K9 și 36 de vehicule K10. România a devenit astfel al zecelea membru al K9 User Club și al șaselea stat NATO care operează sistemul K9 calibru 155mm/52.

Înființată în 2025, Hanwha Aerospace România este subsidiara locală a companiei din Coreea de Sud și sprijină producția locală, mentenanța și managementul pe ciclul de viață al sistemelor terestre avansate, în cooperare cu parteneri industriali și instituții românești.