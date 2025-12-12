Primul vehicul blindat fabricat integral în România intră în faza de testare. Imagini cu VLAH

Compania BlueSpace Technology a prezentat prototipul VLAH, primul vehicul blindat produs integral în România. Proiectul intră în etapa de testare și omologare, iar producția de serie este estimată pentru 2026.

Compania BlueSpace Technology a prezentat vineri, la Moreni, prototipul VLAH, primul vehicul blindat realizat integral în România. Evenimentul marchează intrarea oficială a proiectului într-o etapă avansată de dezvoltare, după finalizarea configurației complete a vehiculului și înaintea fazelor de testare și omologare.

Reprezentanții companiei au anunțat că prima mașină destinată producției de serie ar putea fi finalizată la sfârșitul primului trimestru din 2026, în funcție de rezultatele proceselor de validare tehnică.

La evenimentul de lansare, CEO-ul BlueSpace Technology, Constantin Pintilie, a subliniat impactul pe care prezentarea vehiculului l-a avut în spațiul public și semnificația acestuia pentru industria de apărare din România.

„Modul în care opinia publică a reacționat la VLAH, prima mașină blindată fabricată în România, demonstrează cât de mare este nevoia unei astfel de platforme modulare care să ofere industriei de apărare românești flexibilitate, mentenanță rapidă și costuri rezonabile”, a declarat Constantin Pintilie, citat de Agerpres.

Potrivit companiei, interesul manifestat confirmă existența unei cereri pentru soluții dezvoltate local, adaptabile și ușor de întreținut.

Conform informațiilor transmise de BlueSpace Technology, VLAH, acronim pentru Vehicul de Luptă Autonom Hidramat, este conceput ca o platformă modulară, cu o greutate totală de 10 tone. Autonomia vehiculului ajunge până la 600 de kilometri, iar viteza maximă este de 110 kilometri pe oră.

Cabina este proiectată pentru un echipaj format din cinci persoane, iar blindajul respectă standardele NATO privind protecția balistică și protecția împotriva minelor. În momentul prezentării, vehiculul se află în configurație completă, ceea ce permite trecerea la etapele de integrare a sistemelor, testare și omologare.

Reprezentanții companiei au precizat că următorul pas este realizarea așa-numitei Serii Zero VLAH. Această etapă presupune implementarea tuturor modificărilor considerate necesare în urma experienței acumulate în timpul dezvoltării prototipului.

„La finalul primului trimestru al lui 2026, estimăm vom avea o mașină gata de producția de serie. Următorul obiectiv va fi industrializarea liniei de producție pentru a produce în țară, la Moreni, 200 de mașini pe an”, a declarat Constantin Pintilie.

La eveniment a fost prezent și secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, care a pus accent pe mesajul de încredere în capacitatea industriei românești de a dezvolta produse strategice.

„«Pentru că se poate și în România» ar trebui să devină marca înregistrată a țării noastre. Trebuie să ridicăm valul de pe ochii decidenților și să arătăm capacitatea reală a ingineriei și inovației românești. De la început am crezut în acest proiect. Depinde de noi ce viitor va avea VLAH”, a afirmat Ștefan-Radu Oprea.

În cadrul evenimentului, a avut loc și un panel de discuții intitulat „Inovație strategică în apărare – Pentru că se poate și în România”, la care au participat lideri și experți din domeniul apărării și al cercetării. Discuțiile au vizat dificultățile cu care se confruntă companiile locale în contextul procedurilor de achiziție din domeniul apărării.

Fostul premier și fost ministru al Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, a atras atenția asupra criteriilor impuse în prezent.

„Dacă vom continua să cerem experiență similară în achizițiile din domeniul apărării, nicio companie românească nu va avea o șansă reală. Trebuie să ne sprijinim pe noi înșine, prin noi înșine”, a transmis Nicolae Ciucă.

Primarul municipiului Moreni, Gabriel Purcaru, a declarat că proiectul VLAH depășește importanța unei inițiative locale și are potențial strategic pentru România.

„VLAH nu este proiectul unui oraș, este un proiect de țară. Ne considerăm norocoși că VLAH se află în curtea noastră – este șansa ca Moreni să ajungă pe harta UE și NATO”, a afirmat Gabriel Purcaru.