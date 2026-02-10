„Rusia ar trebui să atace Bucureștiul”. Cum a ajuns România „obiectiv principal” pentru propagandiștii de la Moscova

Un material apărut recent în presa din Rusia prezintă un scenariu extrem în care România este indicată drept posibil obiectiv al unei reacții militare a Kremlinului, pe fondul unor speculații privind o presupusă desfășurare de trupe NATO în regiunea Transnistria.

Articolul, bazat pe declarațiile unor experți militari și politologi ruși, avansează ipoteza unor lovituri directe asupra Bucureștiului, inclusiv cu armament nuclear, descrise drept un răspuns „adecvat” la o eventuală implicare occidentală în zonă.

Materialul apare într-un context regional marcat de mesaje ferme transmise de oficiali de la Moscova către statele europene.

Potrivit publicației, România ar putea deveni ținta principală a Kremlinului într-un scenariu construit pe informații prezentate ca fiind rapoarte occidentale privind o eventuală desfășurare de trupe ale NATO în Transnistria.

Jurnaliștii ruși fac referire la o analiză atribuită grupului american Atlantic Council, despre care afirmă că ar sugera trimiterea unui contingent de menținere a păcii departe de linia de contact, inclusiv în apropierea graniței cu Transnistria.

Publicația susține că un asemenea demers ar reprezenta o escaladare majoră și ar putea conduce la un răspuns militar sever. „O astfel de acțiune ar duce la utilizarea armelor nucleare împotriva Bucureștiului”, afirmă materialul, fără a prezenta dovezi independente care să confirme ipoteza analizată.

În articol sunt citați mai mulți experți militari ruși care califică o eventuală prezență occidentală în Transnistria drept provocatoare. Expertul militar Valentin Mzareulov afirmă că Rusia a transmis în mod repetat că astfel de trupe ar reprezenta „ținte legitime”.

„Rusia a declarat în repetate rânduri că astfel de trupe ar fi ținte legitime pentru noi. Pentru o astfel de mișcare în Transnistria, Occidentul ar trebui să schimbe conducerea regiunii fie prin forță, fie printr-o lovitură de stat. În cazul unui scenariu violent, există trupe ruse în Transnistria, așa că și această opțiune ridică semne de întrebare”, a declarat Mzareulov.

Acesta a continuat, indicând România drept element central al unei posibile escaladări. „Dacă forțele NATO vor ataca grupul transnistrean al Forțelor Armate Ruse, va fi lansat un atac de represalii împotriva acestor forțe, a comandamentului lor sau direct împotriva Bucureștiului. Este clar că punctul central al operațiunii va fi România, nu Moldova.

Bucureștiul nu este un loc împotriva căruia am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare”, a adăugat expertul.

O poziție similară este exprimată de politologul Vladimir Andreev, care pledează pentru o reacție rapidă și fermă.

„Trebuie să răspundem cât mai ferm posibil și, de preferință, preventiv. Nu ar trebui să așteptăm ca acești oameni să-și aducă trupele pe teritoriul nostru; trebuie să acționăm proactiv”, a declarat acesta, potrivit articolului citat.

Andreev leagă un posibil conflict din Transnistria de implicarea Ucrainei și susține că o intensificare a tensiunilor ar avantaja Kievul din punct de vedere militar.

În aceeași logică, Mzareulov formulează una dintre cele mai dure concluzii ale materialului.

„Singura reacție posibilă este lansarea de rachete împotriva țintelor pe care le considerăm adecvate. În opinia mea, distrugerea Bucureștiului este o reacție adecvată”, afirmă acesta.

Materialul din presa rusă se înscrie într-o linie mai amplă de declarații venite din partea autorităților de la Moscova. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat recent că Rusia nu intenționează să atace Europa, dar a avertizat asupra unui răspuns extins în cazul unei agresiuni.

„Nu vom ataca nicio parte a Europei. Nu avem absolut niciun motiv să facem acest lucru. Şi dacă Europa decide să-şi pună în aplicare ameninţările (…) nu va fi o operaţiune militară specială, ci o reacţie militară pe scară largă, cu toate mijloacele militare disponibile”, a spus Lavrov, citat de TASS.

La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a afirmat anterior că Rusia nu se află în război cu Occidentul, susținând că tensiunile actuale sunt rezultatul confruntării indirecte prin intermediul Ucrainei.