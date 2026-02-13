Partidul lui Viktor Orban, loc fruntaș în preferințele maghiarilor. Rezultatele celui mai recent sondaj legat de alegerile din Ungaria

Sprijinul pentru alianța de guvernare Fidesz-KNP rămâne solid, la 46%, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Institutul Nezopont și publicat vineri, conform MTI. Principalul partid de opoziție din Ungaria, Tisza, se află la 40%, fiind aproape de nivelul maxim al bazei sale de susținători, arată sondajul.

Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica aceasta, formațiunea naționalistă Patria Noastră (Mi Hazank) ar depăși pragul electoral, obținând 7% din intențiile de vot. Coaliția Democrată, de orientare stângistă, s-ar situa însă sub prag, cu 4%.

Institutul subliniază că Fidesz se află aproape de scorul obținut la alegerile pentru Parlamentul European din 2024, existând totuși un segment de aproximativ 200.000–300.000 de simpatizanți neimplicați, care ar putea fi mobilizați înaintea scrutinului.

În schimb, baza de susținători a partidului Tisza a atins deja un plafon, ceea ce limitează perspectivele de creștere.

Printre pierzătorii lunii februarie se numără Partidul Câinele cu două cozi, care a scăzut de la 5% în decembrie la doar 3%, potrivit Nezopont.

Scena politică din Ungaria se află sub presiune, pe măsură ce liderul opoziției, Peter Magyar, acuză partidul de guvernământ Fidesz că pregătește publicarea unui clip compromițător.

Magyar susține că înregistrarea, care îl arată în ipostaze intime alături de fosta sa parteneră, ar putea fi falsificată și că lansarea sa este planificată strategic cu două luni înainte de alegerile generale din 12 aprilie.

Politicianul a declarat că guvernul încearcă să folosească astfel de materiale pentru a intimida și denigra opoziția, comparând tactica cu „campaniile rusești” de manipulare. El a adăugat că mai mulți jurnaliști ar fi primit deja linkuri care sugerează implicarea echipamentelor serviciilor secrete.

Peter Magyar a criticat autoritățile pentru încercarea de a distrage atenția de la scandalul de mediu de la fabrica Samsung din Göd.

„Am trei copii minori și o viață privată normală, dar nu voi ceda șantajului. Nu am furat bani de la Banca Națională și nu am protejat infractori.”

Până de curând, sondajele arătau o competiție strânsă între Fidesz și opoziția condusă de Tisza. Un studiu realizat de Institutul 21 între 28 ianuarie și 2 februarie indică 35% pentru Tisza, față de 28% pentru Fidesz. Alte estimări, ale Institutului Publicus, arată 48% pentru Tisza și 40% pentru Fidesz în rândul alegătorilor hotărâți, iar formațiunea Mi Hazank depășește pragul electoral de 5%.