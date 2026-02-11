Orban spune că planul de aderare a Ucrainei la UE este „o declaraţie de război” împotriva Ungariei

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a criticat dur planul discutat la nivel european privind apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană, calificând inițiativa drept „o declarație de război deschisă” împotriva Ungariei. Declarațiile au fost publicate miercuri pe pagina sa de Facebook și preluate de agenția de presă MTI.

Reacția liderului de la Budapesta vine în contextul unor discuții la nivelul Uniunii Europene privind o posibilă aderare graduală a Ucrainei, în paralel cu continuarea reformelor necesare integrării în blocul comunitar.

Viktor Orban a afirmat că un plan militar și politic discutat între Bruxelles și Kiev ar prevedea primirea Ucrainei în Uniunea Europeană cel mai devreme în anul 2027. El a susținut că inițiativa ar avea ca scop depășirea opoziției guvernului ungar față de aderarea Ucrainei.

„Noul plan este o declaraţie de război deschisă împotriva Ungariei. Ei strâmbă din nas la deciziile poporului ungar şi vor să înlăture cu orice preţ guvernul ungar de pe calea sa. Ei vor să vină partidul Tisza, pentru că atunci nu va mai exista niciun veto şi nicio opoziţie. Încă îi putem opri în luna aprilie. Pentru asta, Fidesz este opţiunea sigură!”, a declarat Viktor Orban.

Premierul ungar a făcut referire la informații publicate de presa internațională privind strategia europeană de apropiere a Ucrainei de structurile Uniunii.

Potrivit RBC-Ukraine, care citează Politico, Uniunea Europeană ar analiza un plan în cinci pași prin care Ucraina ar putea beneficia de o integrare parțială în structurile europene înainte de finalizarea completă a reformelor necesare aderării.

Planul ar include pregătirea negocierilor de aderare, introducerea unui model de integrare graduală, depășirea opoziției Ungariei, presiuni politice internaționale și utilizarea unor mecanisme instituționale ale Uniunii Europene.

Conceptul este descris la Bruxelles drept „extindere inversă”, deoarece presupune includerea treptată a Ucrainei în instituțiile europene încă din faza de reformă, nu doar după finalizarea acesteia.

Reprezentanții Uniunii Europene au transmis că o astfel de abordare nu ar reduce cerințele de reformă impuse statelor candidate, ci ar avea rolul de a transmite un semnal politic de sprijin pentru Ucraina, în contextul războiului declanșat de Federația Rusă.

Poziția Ungariei reprezintă unul dintre cele mai importante obstacole în procesul de apropiere a Ucrainei de Uniunea Europeană. Viktor Orban s-a opus în repetate rânduri extinderii sprijinului european pentru Kiev și a criticat sancțiunile impuse Rusiei.

În capitalele europene sunt analizate mai multe opțiuni pentru depășirea blocajului politic, inclusiv așteptarea rezultatelor viitoarelor alegeri parlamentare din Ungaria sau utilizarea unor mecanisme de presiune politică la nivelul Uniunii Europene.

Discuțiile despre integrarea Ucrainei în structurile europene se desfășoară într-un context geopolitic complex, marcat de războiul din Ucraina și de eforturile Uniunii Europene de a consolida securitatea regională.

În același timp, liderii europeni încearcă să mențină echilibrul între sprijinul acordat Kievului și menținerea consensului politic între statele membre, în condițiile în care deciziile privind extinderea UE necesită acordul tuturor țărilor din blocul comunitar.