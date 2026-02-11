România își reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Discuțiile de la Bruxelles despre securitatea Mării Negre și cooperarea militară

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a avut miercuri, la Bruxelles, o întrevedere cu omologul său ucrainean, Mykhailo Fedorov, în cadrul căreia au fost discutate evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre, sprijinul acordat Ucrainei și cooperarea militară bilaterală și multinațională. Întâlnirea are loc în contextul continuării războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și al eforturilor statelor NATO de a consolida stabilitatea regională.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că dialogul dintre cei doi oficiali s-a concentrat pe coordonarea eforturilor de apărare și pe perspectivele colaborării în domeniul industriei militare și al tehnologiei.

Potrivit comunicatului oficial al MApN, întâlnirea dintre ministrul român al Apărării și oficialul ucrainean a avut ca temă principală situația de securitate din regiunea Mării Negre și sprijinul oferit Kievului.

„Discuţiile au vizat evoluţiile de securitate din regiunea Mării Negre, sprijinul acordat Ucrainei pentru consolidarea capacităţilor de apărare şi coordonarea eforturilor în contextul agresiunii ilegale şi neprovocate a Federaţiei Ruse”, a transmis Ministerul Apărării.

În același context, România și-a reafirmat disponibilitatea de a continua sprijinul militar și logistic pentru Ucraina, atât prin programe bilaterale, cât și prin participarea la inițiative internaționale.

„România şi-a reafirmat angajamentul de a sprijini Ucraina prin programe bilaterale de instruire şi prin participarea la iniţiative internaţionale, inclusiv la nivel european, pentru valorificarea oportunităţilor comune din domeniul industriei de apărare şi al cooperării tehnologice, precum SAFE şi BraveTech EU”, se precizează în comunicatul oficial.

În cadrul discuțiilor, partea ucraineană a subliniat importanța sprijinului oferit de România în ultimii ani, în special în ceea ce privește consolidarea capacităților de apărare ale forțelor armate ucrainene.

Oficialii ucraineni au apreciat în mod explicit donarea de către România a unui sistem de apărare antiaeriană PATRIOT și contribuția financiară la mecanismele NATO destinate sprijinirii Ucrainei.

„Partea ucraineană a apreciat donarea de către România a sistemului PATRIOT şi contribuţia financiară la mecanismul NATO - Prioritised Ukraine's Requirements List (PURL), considerate importante pentru consolidarea rezilienţei forţelor armate ucrainene”, arată MApN.

Aceste contribuții sunt parte a efortului mai larg al statelor aliate de a sprijini Ucraina în fața agresiunii militare ruse și de a întări securitatea flancului estic al NATO.

Întrevederea de la Bruxelles a inclus și discuții privind perspectivele cooperării pe termen mediu și lung între România, Ucraina și partenerii internaționali.

„În cadrul întrevederii au fost abordate şi perspectivele sprijinului pe termen mediu şi lung în formate multinaţionale, creşterea interoperabilităţii şi consolidarea arhitecturii regionale de securitate”, mai transmite Ministerul Apărării.

Interoperabilitatea între armatele statelor aliate și partenerilor este considerată esențială pentru capacitatea de reacție în situații de criză și pentru eficiența operațiunilor comune.

Ministrul român al Apărării a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei nu reprezintă doar un gest de solidaritate, ci și o investiție strategică în securitatea regională și euroatlantică.

„Sprijinul României pentru Ucraina reprezintă o investiţie directă în securitatea Europei şi a NATO, o investiţie în securitatea noastră. Vom continua să contribuim activ la eforturile comune de apărare şi descurajare, prin instruire, participare la misiuni internaţionale şi implicare în iniţiative multinaţionale", a declarat ministrul român al apărării.

Ministerul Apărării a subliniat că întâlnirea de la Bruxelles reconfirmă nivelul ridicat al dialogului bilateral dintre România și Ucraina în domeniul securității.

„Întrevederea a reconfirmat nivelul excelent al dialogului bilateral şi angajamentul comun pentru aprofundarea cooperării în domeniul apărării, în beneficiul stabilităţii euroatlantice şi al securităţii regionale”, mai arată MApN.

Cooperarea militară dintre cele două state s-a intensificat după declanșarea războiului din Ucraina, România devenind un actor important în sprijinirea logistică, militară și umanitară a Kievului.