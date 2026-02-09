Politica

Moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță, respinsă de senatori

Senatul României. Sursă foto: Facebook
Senatul a respins, luni seară, moțiunea simplă depusă de AUR şi grupul Pace - Întâi România împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță.

Moțiunea simplă inițiată de AUR și grupul Pace - Întâi România a purtat titlul „Ministrul progresist Radu Miruţă compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de analiză strategică”.

Din cei 117 senatori prezenți, 44 au votat în favoarea moțiunii simple, iar 73 s-au pronunțat împotrivă.

Miruță: Un fake news transformat într-o moțiune simplă

Înainte de votul final, ministrul Apărării a afirmat, despre moțiune, la un post TV, că a fost „absolut ridicol în cazul de faţă cum AUR a transformat o minciună, un fake news, într-o moţiune simplă”.

„Dacă pe cei de la AUR îi deranjează informarea poporului român a secvenţei decizionale în România, e problema lor. Eu am prezentat care sunt secvenţiile de decizie şi care este ordinea operaţiilor pentru diverse scenarii. Eu am explicat, pe culoarul A care ar fi deciziile, pe culoarul B care ar fi deciziile. N-am menţionat niciodată că România a decis să se încadreze pe una dintre cele 2 variante. Să transformi asta într-o minciună este o jenă pentru seriozitatea care ar trebui să exsite în Parlament. Dacă cei de la AUR sunt folosiţi de entităţi din statul român, private sau non-private, cu scopul de a redirecţiona banii care vin din SAFE, eu am să le spun 2 cuvinte: este exclus. Mai bine să-şi pună pofta în cui”, a mai afirmat acesta.

Radu Miruță

Radu Miruță. Sursa foto: Facebook/Radu Miruță

Moţiunea, în contextul declarațiilor despre posibila desfășurare de trupe românești în Groenlanda

Moţiunea simplă viza modul de gestionare a politicii de securitate şi apărare naţională, în contextul declaraţiilor privind potenţiala desfăşurare de trupe româneşti în Groenlanda, având ca temă „ministrul progresist Radu Miruţă compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de rigoare strategică”.

„În lipsa oricărei clarificări privind cadrul juridic al unei asemenea eventuale misiuni, natura angajamentului României, existenţa unui mandat NATO sau ONU, precum şi impactul asupra capacităţilor operative ale Armatei Române, Senatul apreciază că ministrul Apărării a acţionat cu o neglijenţă politică incompatibilă cu funcţia deţinută. 0 astfel de conduită contravine principiilor constituţionale privind controlul civil asupra armatei şi rolul Parlamentului în autorizarea misiunilor externe”, se arată în textul moţiunii.

