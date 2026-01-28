Fost senator francez, trimis după gratii după ce a drogat-o pe o deputată

Un fost senator francez a fost condamnat marți de Tribunalul Penal din Paris la patru ani de închisoare, dintre care un an și șase luni cu executare, într-un dosar care vizează administrarea de substanțe psihoactive fără consimțământ, în vederea comiterii unei agresiuni sexuale, potrivit The Guardian .

Decizia instanței îl privește pe Joël Guerriau și are legătură cu fapte petrecute în noiembrie 2023, care au avut un impact semnificativ în spațiul public francez.

Potrivit hotărârii pronunțate, tribunalul a reținut existența unei „intenții sexuale” din partea fostului senator, element care a fost intens dezbătut pe parcursul procesului.

Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, Joël Guerriau a fost condamnat la cinci ani de ineligibilitate, fiind astfel exclus temporar din orice funcție publică eligibilă.

De asemenea, instanța a impus o obligație de tratament și i-a interzis acestuia să ia legătura cu victima, parlamentara Sandrine Josso.

„Este o ușurare imensă”, a declarat Sandrine Josso la finalul pronunțării deciziei.

Avocații lui Joël Guerriau au anunțat că vor face apel împotriva sentinței. Fostul senator, în vârstă de 68 de ani, a susținut pe parcursul procedurilor judiciare că fapta ar fi fost rezultatul unui „gest de neatenție”.

Instanța nu a reținut această explicație, considerând că probele administrate susțin acuzațiile formulate de procurori.

Joël Guerriau a demisionat din funcția de senator în octombrie 2025, pe fondul acestui caz. El a fost acuzat că i-ar fi administrat victimei „o substanță susceptibilă de a-i altera discernământul sau controlul asupra acțiunilor sale, cu scopul de a comite un viol sau o agresiune sexuală”.

În dosar au fost incluse și acuzații privind posesia și consumul de ecstasy.

Conform declarațiilor făcute anchetatorilor, Sandrine Josso a relatat că s-a simțit rău după ce a consumat câteva înghițituri dintr-un pahar de șampanie oferit de Guerriau în apartamentul său oficial.

Ea se afla acolo pentru a sărbători victoria acestuia în alegeri. Faptele s-au petrecut pe 14 noiembrie 2023. Parlamentara a afirmat că băutura avea un gust neobișnuit și că, dacă nu ar fi reușit să părăsească locuința, era convinsă că ar fi fost agresată, susținând că Guerriau urmărea să își „satisfacă o dorință”.

Un test toxicologic efectuat ulterior a indicat prezența ecstasy în sângele victimei, iar aceeași substanță a fost descoperită și în apartamentul fostului senator.

Partidul Horizons, din care făcea parte Joël Guerriau și care este afiliat alianței guvernamentale conduse de președintele Emmanuel Macron, a anunțat în noiembrie 2023 suspendarea imediată a acestuia.

Cazul a fost analizat într-un context mai larg, marcat de condamnarea, în 2024, a lui Dominique Pelicot, dosar care a atras atenția opiniei publice asupra agresiunilor sexuale facilitate de droguri.

În acest climat, Parlamentul francez a adoptat modificări ale legislației privind violul, introducând explicit noțiunea de consimțământ, în acord cu reglementările existente în alte state europene.