Judecătorul Alin Ene, despre costul real al unui dosar: Nu Justiția este problema

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a publicat pe Facebook un calcul care contrazice percepția larg răspândită despre „salariile uriașe” ale magistraților din România. Potrivit acestuia, costul real pe care statul îl suportă pentru soluționarea unui dosar se ridică la doar 126 de lei, echivalentul unei mese obișnuite în oraș.

„Nu Justiția este problema, ci campania bine organizată de a o face să pară un moft scump”, a subliniat Ene, explicând că povestea salariilor exagerate este construită mai mult pe impresii și pe dezinformare decât pe date concrete.

Judecătorul a prezentat un calcul bazat pe datele anului 2024: 1.918.083 de dosare au fost soluționate de 1.796 de judecători din cadrul instanțelor judecătorești, ceea ce înseamnă aproximativ 1.068 dosare pe judecător într-un an.

În același timp, venitul anual net al unui judecător definitiv, cu toate sporurile incluse, era de 135.156 lei. Astfel, raportul salariu/dosar indică că statul plătește 126 de lei pentru fiecare dosar soluționat.

„Da, exact: 126 de lei este prețul pe care îl plătește statul pentru ca un judecător să analizeze probele, să audieze martorii, să aplice legea și să își asume o decizie care poate schimba viața unei persoane”, a explicat Ene.

Judecătorul a subliniat că această sumă este departe de a fi una „nesimțită” și a comparat-o cu alte cheltuieli cotidiene: o masă pentru două persoane într-un fast-food sau jumătate de rezervor la o mașină mică.

În opinia sa, raportul între cost și responsabilitate este rezonabil, iar adevărata problemă a sistemului judiciar nu sunt salariile magistraților, ci numărul insuficient de angajați raportat la volumul de dosare.

Ene a atras atenția că publicul uită să ia în calcul toate cheltuielile indirecte suportate de cetățean într-un proces: taxe de timbru, onorarii pentru avocați, deplasări, expertize, notariate sau alte servicii juridice. „Când afli că statul plătește 126 de lei pentru ca un judecător să îți rezolve dosarul, îți dai seama cât de falsă este povestea despre ‘salariile uriașe’”, a mai spus el.

Judecătorul Ene consideră că magistratul nu este supraevaluat, ci că imaginea lui a fost denaturată de campanii menite să prezinte justiția ca pe un lux costisitor. „Cine câștigă atunci când oamenii cred că munca unui judecător este o cheltuială inutilă? Cetățeanul este cel subestimat, nu magistrații”, a afirmat Ene.