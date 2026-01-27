Lauren Sánchez și Jeff Bezos, cuplul care a fascinat publicul la Paris Haute Couture 2026

La Săptămâna Haute Couture de la Paris, ochii publicului au fost atrași în mod special de prezența lui Lauren Sánchez și Jeff Bezos, un cuplu care a reușit să combine eleganța și glamourul într-un mod inconfundabil, informează pagesix.com.

Fosta jurnalistă, în vârstă de 56 de ani, și soțul ei miliardar, 62 de ani, au deschis luni Săptămâna Haute Couture de la Paris, urmărind prezentările Schiaparelli și Dior pentru primăvara anului 2026 în capitala modei.

Sánchez a atras toate privirile într-un costum roșu intens, alături de Anna Wintour, care a ales un palton cu dungi roșii, creând o armonie surprinzătoare în primul rând.

Ținuta a fost completată cu pantofi din piele întoarsă roșie, ochelari de soare în ton și o geantă Schiaparelli spectaculoasă, realizată din piele de aligator și decorată cu motive suprarealiste, față cu buze și nas aurite, semne distinctive ale casei de modă.

Aceasta nu ar fi prima dată când Sánchez comandă piese direct de pe podium: anul trecut, la nunta fastuoasă din Veneția cu Bezos, ea a purtat o rochie cu corset din colecția primăvară 2025.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Sofiane Alarcon (@sofianealarcon)

Într-o apariție recentă la Săptămâna Modei, fondatorul Amazon a atras privirile nu doar prin eleganța soției sale, ci și prin noua sa barbă căruntă, lăsată să crească în această iarnă. Aceasta a completat perfect ținuta all-black pe care a purtat-o la prezentare, conferindu-i un aer sofisticat și surprinzător.

Mai târziu în aceeași zi, cuplul a fost văzut mână în mână la debutul colecției haute couture Dior semnată de Jonathan Anderson. Soția antreprenorului, Sánchez, a ales un costum cu fustă albastru-gri, decorat cu tivuri din blană, în timp ce Bezos a optat pentru un outfit bleumarin, menținând o eleganță clasică.

Aparițiile lor vin pe fondul pregătirilor pentru Gala Met 2026, unde vor fi printre principalii donatori. Evenimentul, programat pe 4 mai, va fi susținut și de sponsorii secundari Saint Laurent și Condé Nast, contribuind la finanțarea expoziției „Arta Costumelor” de la Institutul de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă.

Între reprezentațiile programate, cuplul a fost surprins la prânz alături de Anna Wintour, care a intervenit public pentru a apăra implicarea celor doi, în contextul criticilor legate de sponsorizarea lor la Met.

„Lauren va aduce cu siguranță un plus muzeului și evenimentului”, a declarat pentru CNN directoarea editorială globală a Vogue. „Suntem profund recunoscători pentru generozitatea ei remarcabilă”.

Pe lângă activitățile legate de modă, ea a vizitat și câteva puncte turistice din Paris, inclusiv restaurantul Siena, unde a cinat duminică seara purtând un ansamblu athleisure negru, completat de o jachetă scurtă de blană albă.

Familia Bezos și-a consolidat prezența în lumea modei. În luna octombrie, aceștia au participat la Săptămâna Modei de la Paris, urmărind debutul lui Matthieu Blazy ca director de creație al Chanel și ocupând locuri în primul rând la prezentarea Balenciaga.