Testul lui Trump în Europa: alegerile din Ungaria. Pierderea lui Viktor Orban scutură suveraniștii români

În războiul sferelor de influență, UE vs America-MAGA, poziționarea României, va fi influențată și de victoria sau înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile parlamentare din Ungaria, în aprilie. Soarta politică a liderului ungar, cel mai fervent susținător al președintelui Trump, testează capacitatea MAGA de a-și susține sateliții politici europeni. Dintre care România, cu dependențele sale de SUA și suveraniștii căutând legitimitarea dată de ecosistemul Trump, este cel mai sensibil receptor de semnale politice.

Victoria lui Orban îl confirmă ca lider regional; înfrângerea ar slăbi conservatorii europeni și i-ar lasă pe suveraniștii noștri fără un simbol important

Ecourile alegerilor din Ungaria ajung și în România: UDMR se delimitează de guvernul Bolojan, ca să audă maghiarii care votează cu Orban. UDMR care tradițional este elementul previzibil din zbuciumatele noastre coaliții, s-a distanțat public de măsurile coaliției, cerând premierului să revină asupra creșterii impozitelor locale. Asta pentru că votul maghiarilor noștri este important pentru Fidesz, iar mobilizarea lor cu mesaje de protecție economică, ajută la votul favorabil lui Viktor Orbán.

Dincolo de „politica mică”, relația dintre București și Budapesta a fost, în practică, pragmatică. Ungaria a sprijinit România în dosare importante, inclusiv Schengen. Totuși, Victor Orbán și Péter Magyar sunt două modele politice foarte diferite, iar impactul lor asupra României nu este același.

Victoria lui Orbán îl va reconfirma ca liderul regional cu cele mai vizibile conexiuni simultane în SUA și Rusia, un profil internațional mult peste media Europei Centrale. Contrastul este cu atât mai evident cu liderii români, care încă își caută canale de influență la Washington. Pe de altă parte, dacă Péter Magyar câștigă, rolul UE va crește în zonă, iar România va fi mai ușor de aliniat pe linia europeană.

Premierul Ungariei este un pilon al rețelei conservatoare radicale din Europa. O înfrângere, ar slăbi întregul ecosistem conservator radical din estul Europei și i-ar văduvi și pe suveraniștii noștri, AUR, de un reper extern important. Sprijinul acordat de Viktor Orbán lui George Simion, în prezidențiale anul trecut, în ciuda tensiunilor “istorice” dintre liderul AUR și UDMR, spune multe despre faptul că afinitățile suveraniste depășesc naționalismul tradițional.

Viktor Orban câștigă sau pierde din asocierea cu Donald Trump? Președintele SUA criticat inclusiv în mișcarea suveranistă europeană

Asocierea strânsă a lui Viktor Orban cu Donald Trump, este un element sonor pentru publicul votant. Și poate funcționa bine cât timp președintele SUA este perceput pozitiv. Însă acțiunile lui Donald Trump de la începutul anului, au dus la critici chiar și din partea mișcărilor suveraniste europene.

Acțiunea SUA în Venezuela, revendicarea Groenlandei - chiar și chestiuni de politică internă americană, dar foarte mediatizate, ca politicile dure anti-imigrație din SUA, care au arătat ca agenții federali abuzează sub protecția administrației Trump - toate inspiră neliniște și neîncredere, în rândul suporterilor europeni tradiționali ai președintelui SUA. Și toate duc cu gândul că apropierea de liderul american poate deveni costisitoare politic.

Inclusiv, documente recente din scandalul Epstein menționează conexiuni indirecte între Orbán, Steve Bannon și rețeaua conservatorilor radicali europeni, „Patriots for Europe”, susținuți de MAGA. Deci sprijinul explicit al lui Donald Trump pentru Viktor Orbán transformă alegerile parlamentare din Ungaria într-un test real pentru relevanța ecosistemului politic MAGA în Europa, dar și pentru susținerea publicului european pentru președintele SUA.

Strategia europeană a așteptării erodării lui Donald Trump, are în alegerile din Ungaria un indicator foarte bun, mai devreme chiar de alegerile din SUA, din noiembrie. România așteaptă să vadă cum bate vântul.