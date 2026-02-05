Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Palatul Victoria, că decizia companiei Dacia de a lansa un nou program de plecări voluntare nu are legătură cu o eventuală instabilitate fiscală în România. El a respins categoric această interpretare, precizând că cadrul fiscal este unul previzibil și a fost deja stabilizat. Potrivit șefului Guvernului, dificultățile cu care se confruntă marii angajatori sunt generate în principal de contextul economic de la nivelul Uniunii Europene, nu de politicile fiscale interne. Ilie Bolojan, după anunțul Dacia privind plecările voluntare: Aceasta este realitatea și nu putem nega

Potrivit premierului Ilie Bolojan, economia României funcționează în strânsă interdependență cu cea a Uniunii Europene, iar temperarea ritmului de creștere la nivel european se reflectă direct asupra firmelor din plan intern, inclusiv din sectorul auto. În acest cadru, a arătat el, corecțiile economice duc în mod firesc la procese de reorganizare și concentrare a activităților.

„Nu cred că putem vorbi de impredictibilitate fiscală, pentru că am încercat ca toate măsurile care au fost adoptate să fie stabilizate. Am făcut acest lucru. Sigur, poți să vorbești de o anumită percepție de instabilitate politică, dacă te uiți la declarațiile care se fac în România (...) dar economia României este o economie care este conectată într-o mare măsură la cea a UE și trebuie să recunoaștem că în acești ani creșterile în economia UE nu au fost de natură să fie un element de tractare pentru economia noastră. Când economia UE merge bine, o bună parte din lanțurile noastre valorice fiind parte din aceste lanțuri europene, o bună parte din companiile noastre fiind parteneri, producători pentru cele europeni există un efect de antrenare și asta ne afectează pe toți, neocolind nici faptul că măsurile de ajustare economică ele au un efect de concentrare economică. Aceasta este realitatea și nu putem nega. Așa se întâmplă în orice țară când iei astfel de măsuri”, a declarat premierul.

Constructorul auto Dacia, a doua cea mai vândută marcă din Europa, a anunțat oficial inițierea unui nou program de plecări voluntare. Compania precizează că demersul nu este legat de o deteriorare a situației economice, ci de accelerarea proceselor de automatizare și robotizare din cadrul uzinei.

Conform Direcției de Comunicare Dacia, angajații care aleg încetarea contractului individual de muncă pot beneficia de compensații financiare cuprinse între 25.000 de lei net și peste 210.000 de lei net, nivelul acestora fiind stabilit în funcție de vechimea în companie. Astfel de programe au mai fost implementate și în anii anteriori, ca parte a procesului de reorganizare și modernizare a producției.

În paralel, conducerea Dacia a informat organizațiile sindicale că, începând din luna ianuarie, producția va fi redusă. Potrivit liderului sindical Viorel Ungureanu, scăderea estimată este de aproximativ 165 de vehicule pe zi, ceea ce ar putea conduce la diminuarea necesarului de personal cu circa 900 de angajați.

Chiar și în aceste condiții, uzina de la Mioveni funcționează în prezent cu un grad ridicat de automatizare, de aproximativ 60% în zona de caroserie, având peste 550 de roboți industriali în exploatare în 2025. Dacia păstrează totuși un efectiv de aproximativ 11.000 de angajați și produce anual aproape 300.000 de vehicule.

Prin comparație, uzina Renault din Seul, mai redusă ca dimensiune, operează cu aproximativ 1.700 de angajați și 850 de roboți industriali, realizând o producție anuală de circa 100.000 de automobile, diferențele evidențiind modele distincte de organizare și eficiență industrială.