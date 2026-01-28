Presiuni uriașe asupra UE. Industria aviatică cere renunțarea la ecologismul radical

Sectorul aviației din Uniunea Europeană se află în mijlocul unui nou război de lobby între instituțiile UE care promovează reglementări pentru reducerea emisiilor de carbon și actorii economici care solicită ajustări ale acestor politici.

După ce industria auto a reușit să convingă Comisia Europeană să diminueze obiectivele de decarbonizare pentru autovehicule, atenția s-a mutat acum asupra obligațiilor privind adoptarea combustibililor sustenabili pentru aviație (SAF), parte a pachetului legislativ ReFuelEU Aviation.

Cadrul legislativ care impune cote tot mai mari de SAF pentru companiile aeriene se confruntă cu opoziție din partea unor lideri industriali și politicieni naționali, în timp ce Comisia Europeană susține că menținerea acestor obiective este esențială pentru atingerea țintelor climatice ale Uniunii Europene până în 2050.

În acest context, conflictul reflectă tensiunile mai largi dintre politica de competitivitate economică și obligațiile climatice asumate de blocul comunitar.

Regulamentul ReFuelEU Aviation stabilește obligații de utilizare a combustibililor sustenabili pentru furnizorii de combustibil la aeroporturile din Uniunea Europeană, în scopul reducerii emisiilor din transportul aerian. Conform normelor actuale, proporția de SAF trebuie să fie:

cel puțin 2% din combustibilul furnizat în 2025,

6% în 2030,

20% în 2035,

70% până în 2050.

Regulamentul definește SAF ca combustibili alternativi, inclusiv biocombustibili avansați, combustibili din carbon reciclat și combustibili sintetici, care trebuie să respecte criteriile de sustenabilitate stabilite de legislația europeană.

Aceste cote de SAF sunt concepute pentru a încuraja trecerea de la kerosenul convențional la surse cu emisii reduse de gaze cu efect de seră, în linie cu obiectivele europene de reducere a emisiilor și neutralitate climatică până în 2050.

Criticii politicilor climatice avertizează că industria aeronautică urmărește acum aceeași strategie pe care sectorul auto a folosit-o pentru a influența reglementările UE privind emisiile auto.

În ultimii ani, producătorii de automobile și guvernele unor state membre, printre care Germania și Italia, au argumentat că obiectivele stricte de decarbonizare pentru autovehicule ar afecta competitivitatea industriei.

Această presiune a condus la modificarea regulamentului privind vânzarea exclusivă de autovehicule fără emisii de CO₂ din 2035 — un obiectiv inițial mai ambițios care a fost ulterior diluat.

Patrick Pouyanné, CEO al TotalEnergies, a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că:

„Voi face o pariu astăzi că ceea ce s-a întâmplat cu reglementarea pentru mașini se va întâmpla și cu reglementarea SAF în Europa.”

Aceste declarații reflectă percepția unora dintre liderii din industrie că reglementările privind SAF ar putea fi relaxate, în mod similar cu ceea ce s-a întâmplat în cazul normelor pentru automobile.

Reprezentanții unor companii aeriene și lobby-uri sectoriale au criticat normele privind SAF, argumentând că acestea sunt dificil de atins și costisitoare.

Michael O’Leary, CEO al Ryanair, a numit cerințele pentru SAF „nonsense”, susținând că obiectivele mai ridicate de 20% pentru 2035 sunt nerealiste.

Pe de altă parte, lobby-ul Airlines for Europe (A4E) a propus introducerea unui sistem de tip „book-and-claim”, prin care companiile aeriene să poată achiziționa credite de SAF de la aeroporturile unde acesta este disponibil și apoi să le „folosească” pentru a-și atinge țintele, fără ca combustibilul să fie fizic utilizat la bordul propriilor aeronave.

În schimb, Comisia Europeană și agențiile europene de reglementare insistă că menținerea acestor cote este esențială pentru tranziția sectorială.

Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a subliniat angajamentul ferm al Uniunii față de decarbonizarea aviației și faptul că investițiile și construcțiile necesare trebuie să înceapă până în 2027 pentru a nu se rata țintele din 2030.

Un raport al Agenției pentru Siguranța Aviației din UE (EASA), publicat în 2025, arată că punerea în aplicare a regulii ReFuelEU a stimulat creșterea capacității de producție de SAF și utilizarea acestuia în UE în 2024, predominând combustibilii bazați pe biomasă reciclată, în special uleiuri uzate și grăsimi animale.

Datele din piață arată că adoptarea SAF avansează, dar nu uniform în toate statele membre și sectoarele aeriene. Unele grupuri de companii aeriene utilizează cote mai mari de SAF decât altele în 2024, în timp ce altele rămân în urmă.

Potrivit unui raport de sustenabilitate din 2025, operatori ca IAG și Air France–KLM au înregistrat cote de SAF semnificative în zborurile intra-UE, în timp ce alți transportatori au avut progrese limitate.

Această evoluție diferențiată reflectă atât disponibilitatea inegală a SAF, cât și strategii diferite de achiziție și investiții în combustibili sustenabili.

În paralel, analiza pieței globale estimează că piața globală a SAF ar putea atinge o valoare de peste 50 de miliarde de dolari până în 2036, pe fondul creșterii cererii și al reglementărilor stricte privind decarbonizarea transporturilor.

Discuțiile privind politica SAF se intersectează și cu dezbateri mai largi despre taxarea combustibililor pentru aviație în UE.

Tradițional, kerosenul pentru aviație este scutit de taxe în cadrul blocului comunitar, iar propunerile pentru introducerea unei taxe pe aceste combustibili au fost discutate în mai multe rânduri, inclusiv de miniștri ai finanțelor din mai multe state membre în 2019.

Criticile privind excluderea fiscală a combustibililor pentru aviație se bazează pe argumentul că lipsa unei taxe reduce stimulentele pentru reducerea emisiilor.

În absența unei astfel de taxe, sectorul depinde în mare măsură de reglementările directe privind cota de combustibili sustenabili și de sistemele de tranzacționare a emisiilor.

Contextul politic actual arată un echilibru fragil între obligațiile climatice ale UE și cererile industriei pentru flexibilitate economică.

Comisia Europeană a lansat planuri de investiții și stimulente pentru a crește producția și adoptarea SAF, inclusiv prin fonduri de sprijin și proiecte integrate în strategia de decarbonizare a transporturilor.

În același timp, opiniile divergente dintre statele membre și liderii industriali privind ritmul și costurile tranziției vor continua să influențeze dezbaterea privind viitoarele politici