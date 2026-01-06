Prima pastilă pentru tratarea obezității este disponibilă pe piața din SUA

Un nou medicament pentru slăbit intră pe piața americană și promite să schimbe viața celor care suferă de obezitate. Este vorba despre prima pastilă GLP-1 produsă de Novo Nordisk, destinată combaterii obezității. Tableta, comercializată sub numele Wegovy, începe să fie introdusă treptat în farmacii, informează CNBC.

Prețul pentru pacienții care plătesc integral, prețurile variază între 149 și 299 de dolari pe lună, în funcție de doză — niveluri considerate mai accesibile comparativ cu injecțiile săptămânale care domină acum piața medicamentelor pentru slăbit.

Lansarea pastilei vine la doar două săptămâni după aprobarea tratamentului de către autoritățile de reglementare.

Doza cu care se începe tratamentul, fiind și cea mai mică concentrație, de 1,5 miligrame, este deja listată în peste 70.000 de farmacii și poate fi comandată și prin platforme de telemedicină precum sau prin farmacii. Dozele superioare urmează să fie puse la dispoziția pacienților până la sfârșitul săptămânii.

Conform platformei Wegovy, prețul recomandat de producători este de 149 de dolari pe lună pentru tratamentul inițial. Varianta de patru miligrame va rămâne la același cost până la 15 aprilie, după care prețul va urca la 199 de dolari lunar. Cele mai mari concentrații, de nouă și 25 de miligrame, vor costa 299 de dolari pe lună, iar pacienții cu asigurare pot ajunge să plătească doar 25 de dolari.

Cei care plătesc integral vor putea cumpăra doza inițială și prin platforma TrumpRx, în baza unui acord încheiat de Novo Nordisk cu administrația președintelui Donald Trump. Site-ul urmează să fie lansat în ianuarie, fără o dată precisă.

Compania subliniază că noul tratament „deschide noi posibilități” pentru persoanele afectate de obezitate.

Tratamentele injectabile dezvoltate de Novo Nordisk și Eli Lilly au un preț de listă de aproximativ 1.000 de dolari pe lună, însă pot fi oferite între 299 și 499 de dolari pentru plata integrală, în funcție de dozaj.

Pastilele devin acum zona majoră de competiție între cei doi giganți farmaceutici, într-o piață GLP-1 estimată să atingă, în următorul deceniu, zeci de miliarde de dolari.

Lansarea oferă Novo Nordisk un avantaj temporar, după ce FDA a aprobat tratamentul pe 22 decembrie. Autoritatea americană urmează să decidă dacă va autoriza și o pastilă concurentă a companiei Eli Lilly. Pastila Wegovy are și indicație pentru reducerea riscului de evenimente cardiovasculare majore la pacienții cu obezitate și boală cardiovasculară diagnosticată. Ingredientul activ — semaglutida — este același ca în varianta injectabilă, acționând prin imitarea hormonului GLP-1 și reducând pofta de mâncare.

„Acest moment înseamnă schimbarea a ceea ce este posibil în managementul greutății și, pentru a face asta posibil, am muncit pentru ca pastila Wegovy să fie accesibilă și disponibilă pentru cei care au nevoie de ea, indiferent de modul în care aleg să primească îngrijirea”, a declarat Ed Cinca, vicepreședinte senior în cadrul Novo Nordisk.

Medicamentul trebuie luat zilnic, iar pacienții trebuie să aștepte 30 de minute înainte de a mânca sau bea.

Într-un studiu clinic derulat pe peste 300 de adulți fără diabet, doza maximă de semaglutidă orală a dus la o scădere medie de până la 16,6% din greutate după 64 de săptămâni, respectiv 13,6% atunci când au fost analizați toți participanții, inclusiv cei care au întrerupt tratamentul. Pastila pare să fie ușor mai eficientă decât varianta orală aflată în dezvoltare la Eli Lilly, care nu impune restricții alimentare.