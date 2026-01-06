Donald Trump vrea „sânge fin, subțire” care să-i curgă prin inimă

Donald Trump a afirmat într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal că este superstițios atunci când vine vorba de sănătatea sa. Din acest motiv sfidează recomandările medicilor și vorbește despre efectele secundare asupra sănătății sale, explicând totodată cum un obicei zilnic îi „provoacă vânătăi”.

Donald Trump a surprins printr-o declarație, în care a admis că ignoră recomandările medicilor și continuă să ia o doză considerabil mai mare dintr-un medicament antiinflamator, în încercarea de a-și proteja inima. Președintele Statelor Unite a vorbit deschis despre starea sa de sănătate, oferind detalii inclusiv despre investigațiile cardiovasculare și abdominale la care s-a supus recent.

Potrivit medicului său personal, căpitanul de marină Sean Barbabella, Trump, în vârstă de 79 de ani, consumă zilnic aspirină ca măsură de „prevenție cardiacă”. Diferența notabilă este însă doza: în timp ce ghidurile NHS recomandă 75 de miligrame pe zi pentru reducerea riscului de infarct sau accident vascular cerebral, Trump ar lua 325 de miligrame.

Barbabella a recunoscut că această cantitate ridicată i-a provocat fostului lider american vânătăi ușoare și că echipa medicală i-a recomandat să reducă doza. Trump ar fi refuzat însă schimbarea, argumentând că urmează același regim de aproximativ 25 de ani, o perioadă pe care medicul a descris-o drept neobișnuit de lungă.

Donald Trump a explicat motivul pentru care folosește aspirina, asociată cu fluidizarea sângelui și cu o mai bună circulație prin inimă. El a subliniat că nu și-ar dori ca sângele său să fie „gros”, considerând că o consistență mai „subțire” ar fi mai benefică.

Președintele Trump a mărturisit: „Sunt puțin superstițios. Se spune că aspirina este bună pentru subțierea sângelui și nu vreau sânge gros care să-mi curgă prin inimă. Vreau sânge fin, subțire, care să-mi curgă prin inimă. Are sens, nu-i așa?”

Referindu-se la cantitatea pe care o ia, liderul de la Casa Albă a recunoscut că medicii ar fi preferat o doză mai mică. Totuși, Trump a spus că folosește de ani buni o doză mai mare, menționând că principalul efect secundar observat este apariția vânătăilor.

Potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS), aspirina poate reduce riscul de accident vascular cerebral și de infarct în cazul persoanelor cu un risc crescut. În anumite situații, medicii recomandă administrarea zilnică a unei doze mici, în special pacienților care au trecut deja prin astfel de evenimente medicale.

Aspirina în doze mici poate fi recomandată femeilor însărcinate care prezintă risc de hipertensiune arterială, au afecțiuni preexistente ce necesită tratament cu aspirină sau au avut anterior complicații ale sarcinii sau avorturi spontane. Potrivit serviciului de sănătate, medicamentul „subțiază” sângele, fiind frecvent administrată o doză de 75 mg, deși în anumite cazuri aceasta poate fi mai mare.

Clinicile specializate, precum Mayo Clinic, subliniază că doza poate varia între 75 și 325 mg, precizând că riscul problemelor cardiace crește odată cu vârsta, dar și posibilitatea sângerărilor ca efect secundar al aspirinei devine mai mare.

În altă ordine de idei, sănătatea președintelui Donald Trump a fost recent în centrul atenției publice. În octombrie anul trecut, acesta a efectuat un control medical de rutină la Centrul Medical Walter Reed din Bethesda, Maryland.

Potrivit unui raport medical de o pagină, semnat de medicul Barbabella, se arată că președintele Trump se afla „într-o stare de sănătate excepțională, cu performanțe cardiovasculare, pulmonare, neurologice și fizice remarcabile”, potrivit Express.

Aspirina, cunoscută și sub numele de acid acetilsalicilic, poate juca un rol important în prevenirea atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale la persoanele cu risc ridicat. Medicul poate recomanda o doză zilnică mică pentru pacienții care au trecut deja printr-un astfel de eveniment, contribuind la reducerea riscului de recidivă.

Această prevenție este indicată și celor cu probleme cardiace, precum angina pectorală sau pacienți care au suferit intervenții chirurgicale pe cord. În cazul femeilor însărcinate, doza mică de aspirină poate fi recomandată pentru prevenirea complicațiilor precum preeclampsia, în situații medicale preexistente sau dacă au existat avorturi spontane ori alte dificultăți în sarcinile anterioare.

Aspirina în doze mici se găsește sub formă de comprimate obișnuite, solubile sau cu înveliș gastrorezistent, menit să protejeze stomacul. Poate fi achiziționată din farmacii, dar administrarea în sarcină sau în tratamente de fertilitate necesită prescripție medicală.

Copiii primesc aspirină în doze mici doar în situații speciale, de exemplu după operații pe cord sau pentru tratarea bolii Kawasaki, strict sub supraveghere medicală.

Este important de subliniat că folosirea aspirinei pentru prevenirea bolilor cardiovasculare este diferită de utilizarea ei pentru calmarea durerilor. Doza, frecvența și durata tratamentului trebuie stabilite de un medic, în funcție de nevoile și riscurile fiecărui pacient, informează nhs.uk.