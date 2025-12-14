Tusea care poate arăta dacă e COVID-19, gripă sau răceală

Un anumit tip de tuse poate indica faptul că ai Covid-19, și nu de o gripă sezonieră sau o răceală obișnuită. Specialiștii atrag atenția că modul cum tușești poate fi un semnal timpuriu al infecției cu coronavirus. Recunoașterea acestor diferențe îi poate ajuta pe oameni să reacționeze mai rapid, să se testeze la timp și să limiteze răspândirea virusului, informează Express.

Un specialist din domeniul sănătății atrage atenția că felul în care tușim poate oferi indicii importante despre afecțiunea de care suferim. Potrivit acestuia, tusea se manifestă diferit în funcție de boală, fie că este vorba despre o răceală obișnuită, gripă sau COVID-19.

În sezonul rece, numărul îmbolnăvirilor crește considerabil. Temperaturile scăzute favorizează circulația virusurilor, iar timpul petrecut mai mult în spații închise, alături de alte persoane, sporește riscul de infectare. Totuși, stabilirea exactă a diagnosticului nu este întotdeauna simplă, deoarece multe simptome sunt comune acestor afecțiuni.

În acest context, dr. Rupa Parmar, medic de familie și director medical al Midland Health, a explicat că există anumite semne care pot ajuta la diferențierea bolilor respiratorii frecvente iarna. Ea subliniază că, deși există indicii clare, consultul medical rămâne esențial atunci când apar îndoieli. „Este mai sigur să ceri sfatul unui medic decât să ignori simptomele, mai ales când vine vorba de sănătate”, a transmis specialista.

Deși acest simptom apare în toate cele trei cazuri, răceală, gripă și COVID-19, există nuanțe importante. „Tusea este comună acestor infecții, însă modul în care se manifestă poate face diferența”, a explicat dr. Parmar.

În cazul răcelii, tusea este de obicei ușoară și apare treptat. Gripa, în schimb, se instalează brusc, iar tusea este descrisă frecvent ca fiind seacă și persistentă. Această diferență este confirmată și de specialiștii NHS, care precizează că simptomele răcelii evoluează în câteva zile, pe când gripa debutează rapid și mai agresiv.

În recomandările oferite, aceasta a explicat și cum poate fi recunoscut tipul de tuse în funcție de afecțiune. Potrivit specialistei, tusea apare atât în cazul infecției cu SARS-CoV-2, cât și al gripei sau al răcelii obișnuite, însă manifestările nu sunt identice. „Deși este un simptom comun tuturor celor trei boli, tusea se poate diferenția prin anumite caracteristici”, a subliniat ea.

Specialiștii atrag atenția că modul în care apare tusea poate oferi indicii importante despre afecțiunea de care suferă o persoană. Potrivit explicațiilor oferite de medic, în cazul unei simple răceli, tusea este, de regulă, ușoară și nu provoacă disconfort major. În schimb, gripa se manifestă frecvent printr-o tuse seacă, mult mai supărătoare.

Informațiile publicate de NHS arată că simptomele răcelii se instalează treptat, pe parcursul a două până la trei zile. În cazul gripei, evoluția este diferită: semnele bolii apar brusc și se intensifică rapid. De asemenea, serviciul britanic de sănătate subliniază că tusea seacă este unul dintre simptomele definitorii ale gripei.

În ceea ce privește infecția cu Covid-19, tusea, de cele mai multe ori, este seacă și persistentă. Medicul Dr. Parmar explică faptul că persoanele infectate pot experimenta episoade de tuse prelungite, care pot dura mai mult de o oră, sau pot avea cel puțin trei crize de tuse într-o singură zi.

Aceeași descriere este susținută și de NHS, care definește tusea asociată Covid-19 drept una nouă și persistentă, manifestată fie prin accese intense ce depășesc o oră, fie prin mai multe episoade repetate într-un interval de 24 de ore.

Pe lângă simptomele bine cunoscute, infecția cu Covid-19 poate avea și alte manifestări sugestive. Printre acestea se numără febra, care se poate resimți sub forma senzației de căldură, frisoane sau tremur, iar pielea poate fi fierbinte la atingere, în special în zona pieptului sau a spatelui, chiar și fără măsurarea temperaturii.

De asemenea, mulți pacienți raportează pierderea totală sau modificarea mirosului și gustului, dificultăți de respirație, o stare accentuată de oboseală ori epuizare, dureri musculare, cefalee sau disconfort în gât. Alte simptome frecvente includ nasul înfundat sau care curge, lipsa poftei de mâncare, tulburări digestive precum diareea, senzația de greață sau episoadele de vărsături.