Virusul sincițial respirator. Simptome care pot fi confundate cu gripa

Cazurile de infecție cu virusul sincițial respirator (VSR) se înmulțesc la nivel european, atrăgând atenția medicilor asupra unui pericol adesea trecut cu vederea. Deși simptomele seamănă frecvent cu cele ale unei răceli sau ale gripei, numeroși pacienți pot suferi, fără să știe, de o afecțiune respiratorie cu potențial sever, informează Express.

VSR este un virus larg răspândit, care poate provoca manifestări ușoare, dar care reprezintă un risc major mai ales pentru sugari și pentru persoanele vârstnice, categorii în care evoluția bolii poate deveni rapid complicată.

În Regatul Unit, agenția de Securitate Sanitară (UKHSA) a raportat o creștere semnificativă a cazurilor de gripă și virusul respirator sincițial (VRS), pe măsură ce sezonul rece se instalează tot mai mult. VRS, un virus extrem de contagios, are tendința de a se răspândi mai rapid în lunile de iarnă și reprezintă o preocupare majoră pentru sănătatea publică.

Datele recente indică o creștere a pozitivării pentru VRS, de la 8,7% la 10% în săptămâna 24-30 noiembrie, conform UKHSA. Potrivit ghidurilor NHS, aproape toți copiii sunt expuși virusului înainte de vârsta de doi ani, fiind o infecție frecventă în primii ani de viață.

Totuși, virusul nu afectează doar copiii mici. Bebelușii și persoanele vârstnice sunt deosebit de vulnerabile la complicațiile grave provocate de VRS, cum ar fi pneumonia, care poate necesita internare și tratament medical specializat.

De asemenea, sugarii pot dezvolta bronșiolită, o inflamație severă a căilor respiratorii ce poate evolua rapid într-o formă gravă de infecție pulmonară.

Pentru a reduce riscul de infectare, experții recomandă măsuri preventive stricte, în special în cazul persoanelor care manifestă simptome de infecție cu VRS. Astfel, măsurile de igienă riguroasă și evitarea contactului cu persoanele infectate sunt esențiale pentru a preveni răspândirea acestui virus periculos.

Potrivit informațiilor publicate de NHS, persoanele infectate cu virusul sincițial respirator (VSR) încep, de regulă, să manifeste simptome la câteva zile după contactul cu virusul. Manifestările sunt variate și, în multe cazuri, seamănă cu cele ale unei răceli obișnuite sau ale gripei.

Printre cele mai frecvente semne se numără tusea persistentă, care se poate agrava în timp, febra, recunoscută prin senzația de căldură excesivă la nivelul spatelui sau pieptului, transpirații abundente și frisoane, precum și nasul înfundat sau care curge. Oboseala accentuată și strănutul apar, de asemenea, frecvent în tabloul clinic.

În formele mai severe, pot apărea dificultăți de respirație, respirație accelerată sau pauze neobișnuit de lungi între respirații, precum și respirație șuierătoare. La sugari, infecția se poate manifesta prin probleme de hrănire, iar la copii și adulți prin scăderea apetitului. În cazul persoanelor vârstnice, un semn de alarmă îl poate reprezenta apariția stării de confuzie.

De cele mai multe ori, simptomele VSR se ameliorează spontan, fără a fi necesar un tratament specific. Totuși, în anumite situații, mai ales atunci când respirația devine dificilă sau starea generală se agravează, este recomandat consultul medical. Informații detaliate despre virusul sincițial respirator sunt disponibile pe site-ul NHS.