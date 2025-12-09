Ce este gripa H3N2: simptome, tratamente și cine este expus riscului

Tulpina de gripă H3N2 este o formă a virusului gripal tip A, cunoscută pentru rata crescută de infectare și pentru simptomele mai severe în comparație cu alte tulpini. Semnele infecției cu H3N2 sunt similare celor întâlnite la alte forme de gripă, dar pot fi mai intense, informează dailyrecord.co.uk.

Pe măsură ce sezonul rece se intensifică, răcelile și tusea se răspândesc rapid, iar tot mai mulți oameni ajung să se îmbolnăvească. Experții în sănătate avertizează că această iarnă ar putea fi una dintre cele mai dificile din ultimii ani, o epidemie severă de gripă punând deja presiune asupra serviciilor medicale din Marea Britanie și nu numai.

Agenția pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA) semnalează o creștere abruptă a cazurilor cauzate de tulpina H3N2, pe care oficialii din domeniul sănătății o descriu drept „neplăcută”. Această situație a generat temeri că spitalele ar putea fi copleșite de un „val masiv de gripă” odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă.

Experții subliniază că vârful sezonului gripal nu a fost încă atins, observând o creștere importantă a numărului de cazuri raportate în mai multe țări europene, în ultimele săptămâni. Din acest motiv, experții recomandă persoanelor care se simt rău să poarte mască de protecție în spațiile publice și reamintesc celor care sunt eligibili să se vaccineze împotriva gripei.

H3N2 reprezintă una dintre principalele tulpini de gripă care circulă anual. Este un subtip al virusului gripal A, identificat pentru prima dată în 1968, și face parte din grupele care cauzează gripa sezonieră.

Virusul gripal A se diferențiază de alte tipuri de gripă prin faptul că poate fi împărțit în subtipuri, iar clasificarea acestora este realizată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pe baza mai multor criterii: gazda inițială, locul în care tulpina a fost descoperită prima dată, numărul tulpinii și anul identificării.

Este important de menționat că H3N2 diferă de variantele sale care au trecut de la porci la oameni, cum a fost cazul în 2011, acestea fiind în general detectate doar la persoanele cu contact direct cu animalele infectate.

În fiecare sezon, virusul suferă mutații, generând noi variante și complicând previziunile privind severitatea gripei. Pentru a proteja populația, OMS selectează anual tulpinile pentru vaccin, cu mai mult de șase luni înainte de sezonul rece, incluzând de regulă două variante de gripă A, printre care H3N2, și o tulpină de gripă B.

Gripa provocată de tulpina H3N2 se manifestă adesea brusc, iar oboseala intensă este unul dintre primele semne care o diferențiază de răceală, care se instalează mai lent. Simptomele obișnuite includ:

febră,

tuse,

nas înfundat sau care curge,

dureri musculare sau articulare,

uneori vărsături sau diaree.

Anumite grupuri sunt mai vulnerabile la complicații grave. Printre acestea se numără copiii mici, în special cei sub doi ani, persoanele în vârstă de peste 65 de ani, femeile însărcinate și pacienții cu afecțiuni cronice precum astmul, diabetul, bolile de inimă, tulburările neurologice sau un sistem imunitar slăbit.

Diagnosticarea gripei H3N2 se face exclusiv de către un medic, prin evaluarea simptomelor, examen fizic și, în unele situații, teste rapide realizate cu tampoane nazale sau faringiene.

Tratamentul variază în funcție de vârstă, starea generală de sănătate și durata bolii. Medicamentele antivirale sunt eficiente mai ales dacă sunt administrate în primele 48 de ore de la debutul simptomelor și sunt prescrise de obicei persoanelor cu risc crescut.

Pentru a ameliora simptomele, specialiștii recomandă:

odihnă suficientă,

consum ridicat de lichide,

medicamente pentru reducerea febrei și a durerilor, disponibile în farmacii fără rețetă.

Mai trebui menționat faptul că experții nu recomandă antibioticele deoarece nu sunt eficiente împotriva gripei, fiind utile doar în cazul apariției unei infecții bacteriene secundare.

Autoritățile din domeniul sănătății atrag atenția asupra măsurilor de prevenție similare celor recomandate pentru alte tipuri de gripă. Printre acestea, vaccinarea antigripală anuală rămâne cel mai eficient mijloc de a reduce riscul de îmbolnăvire gravă și complicații asociate.

Specialiștii recomandă, de asemenea, ca atunci când tușiți sau strănutați să vă acoperiți gura și nasul cu un șervețel sau cu mâna și să aruncați imediat șervețelul folosit. Igiena mâinilor este esențială: spălați-le frecvent cu apă și săpun sau folosiți dezinfectant pe bază de alcool și evitați să vă atingeți fața. Persoanele care prezintă simptome ar trebui să păstreze distanța față de ceilalți pentru a limita transmiterea virusului.

Deși cazurile de transmitere a virusului de la animale la oameni sunt rare, autoritățile recomandă multă atenție pentru cei care intră în contact cu acestea. Este indicat, spun medicii, să evitați grajdurile dacă sunteți în categoria de risc și să nu introduceți în aceste spații alimente, băuturi sau alte obiecte.