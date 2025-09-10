Social Noua variantă COVID-19 „Stratus” se răspândește rapid: ce simptome trebuie urmărite







Cu apropierea sezonului rece, autoritățile sanitare semnalează o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19, alimentată de o variantă recent identificată, denumită „Stratus”, caracterizată printr-un grad ridicat de transmisibilitate. Specialiștii atrag atenția că valul continuă să afecteze populația în numeroase regiuni din SUA.

Potrivit datelor oficiale, aproape jumătate dintre statele americane, în special cele din sudul și vestul țării, înregistrează o incidență crescută a infecțiilor. În plus, spitalele raportează o intensificare a prezentărilor la camerele de gardă din cauza simptomelor asociate COVID-19, tendință observată în rândul tuturor categoriilor de vârstă.

Varianta XFG a fost identificată pentru prima dată în Statele Unite în luna martie, însă a fost nevoie de câteva luni pentru ca aceasta să devină mai răspândită decât NB.1.8.1, cunoscută și sub numele de „Nimbus”.

Potrivit celor mai recente date colectate de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), în prezent, tulpina Stratus este cea mai frecventă variantă a virusului SARS-CoV-2 care circulă pe teritoriul american.

Potrivit specialiștilor, XFG aparține grupului extins de subvariante Omicron. Conform declarațiilor profesorului William Schaffner, expert în boli infecțioase la Vanderbilt University Medical Center, acest nou subtip este un rezultat al unei recombinări între două tulpini Omicron preexistente: LF.7 și LP.8.1.2.

Pe lângă structura sa genetică mixtă, XFG „Status” prezintă și o serie de mutații specifice în proteina spike – componenta virală responsabilă de pătrunderea în celule. Aceste modificări ar putea facilita evitarea răspunsului imun, fie că este vorba de anticorpi dobândiți prin vaccinare sau prin infecții anterioare, potrivit analizelor efectuate de OMS.

Deși XFG și o altă variantă recentă, NB.1.18.1 (numită „Nimbus”), par a avea un potențial mai mare de transmitere, datele actuale nu sugerează că acestea ar provoca forme mai severe ale bolii. Organizația Mondială a Sănătății evaluează în prezent riscul pentru sănătatea publică asociat cu XFG ca fiind redus.

Epidemiologul Albert Ko, profesor la Yale School of Public Health, a explicat că, în ciuda creșterii transmisibilității, nu există dovezi care să indice o agresivitate crescută a acestei variante în comparație cu formele anterioare ale virusului.

Denumirea neoficială „Stratus” a fost propusă de biologul evoluționist T. Ryan Gregory, cunoscut pentru inițiativa sa de a atribui denumiri noilor variante, precum și pentru desemnarea altor denumiri precum „Nimbus”.

Specialiștii atrag atenția că varianta Stratus a virusului SARS-CoV-2 prezintă manifestări clinice similare cu cele ale subvariantelor anterioare din familia Omicron. Potrivit experților medicali, cele mai întâlnite simptome includ:

dureri în gât,

tuse,

secreții nazale,

febră,

frisoane,

cefalee,

oboseală accentuată,

Greață sau diaree

Dureri musculare,

Pierdere a mirosului sau gustului.

Dr. Tyler B. Evans, cofondator al Wellness Equity Alliance, specialist în boli infecțioase, subliniază că, până în acest moment, nu există dovezi care să indice apariția unor simptome distincte față de cele observate în cazul altor variante Omicron.

Totuși, unele particularități au fost remarcate. Dr. Linda Yancey, medic infecționist la Memorial Hermann, menționează că în cazul infectărilor cu Stratus, simptomele precum uscăciunea gâtului și răgușeala par a fi mai frecvent întâlnite. Acestea pot crea impresia unei alergii mai degrabă decât a unei infecții respiratorii severe, cum se întâmpla în trecut cu alte tulpini ale virusului, informează today.com.