Se întoarce COVID-19? Numărul de cazuri, în creștere la început de an școlar. Cum poate fi redus riscul de infectare în școli. Sfatul medicului

La început de toamnă, numărul cazurilor de COVID-19 a început să crească din nou. În ultimele două săptămâni din august, autoritățile au raportat mii de cazuri noi, iar cifrele sunt tot mai mari de la o zi la alta. În acest context, medicul pediatru Diana Tîrcă le recomandă părinților să ia măsurile de precauție necesare la început de an școlar.

Copiii și persoanele în vârstă rămân cele mai expuse riscului de infectare cu COVID-19. Medicul pediatru spune că spălatul regulat pe mâini și aerisirea frecventă a locuinței sunt măsuri esențiale pentru a reduce riscul de îmbolnăvire.

„Având în vedere creșterea cazurilor de COVID-19 și apropierea începerii școlii, sunt recomandate câteva măsuri preventive pentru copii cum ar fi spălatul frecvent pe mâini și folosirea batistei atunci cand tușește sau strănută. Aerisirea regulată a camerei și a clasei. Evitarea contactului cu persoane bolnave. Copiii cu simptome nu trebuie să meargă la școală”, a spus medicul pediatru, exclusiv pentru EVZ.

În pragul sezonului rece, mulți părinți tind să ofere copiilor diverse suplimente, însă specialistul avertizează că acestea ar trebui administrate doar la recomandarea medicului.

„În general, copiii sănătoși nu au nevoie de suplimente, dar dacă există recomandare medicală, se pot administra vitamine sau minerale pentru susținerea imunității (ex. vitamina D, zinc)”, mai spune medicul Diana Tîrcă.

Pe lângă măsurile preventive, medicul atrage atenția că alimentația sănătoasă și hidratarea corespunzătoare sunt esențiale pentru protejarea organismului.

„Recomand o alimentație echilibrată (fructe și legume variate, proteine slabe, cereale integrale, lactate și grăsimi sănătoase). Evitarea alimentele procesate și băuturile cu zahăr. Hidratare bună și somn suficient. Vaccinarea antigripală și, dacă este indicat, vaccinarea anti-COVID”, adaugă specialistul.

Potrivit medicului pediatru, COVID-19 și gripa pot provoca simptome similare, precum febră, tuse și oboseală. Totuși, infecția cu SARS-CoV-2 se instalează treptat și poate determina pierderea gustului sau a mirosului, în timp ce gripa apare brusc, cu febră ridicată și dureri musculare puternice.

„Simptomele COVID-19 și ale gripei se pot fi asemănătoare (febră, tuse, oboseală), dar infectia SARS-COV 2 poate apărea mai treptat și poate include pierderea gustului sau mirosului. Gripa apare brusc și cu febră mai mare și dureri musculare intense. Pentru siguranță, în cazul apariției simptomelor, recomand testarea și consultul medical. Adoptarea acestor măsuri simple poate reduce riscul de îmbolnăvire și răspândirea virusurilor în colectivități. Sănătatea copiilor depinde de prevenție și de vigilența părinților”, a încheiat medicul.