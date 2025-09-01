Opinii Antivacciniștii, aruncați în ridicol de Universitatea Cambridge. Infarctele și AVC-urile, mai rare după vaccinarea COVID-19







Un studiu științific realizat după cele mai riguroase metode dă peste cap toată propaganda conspiraționistă cu privire la efectele secundare ale vaccinării împotriva COVID-19.

Cea mai nenorocită consecință a propagandei antivacciniste a fost fără doar și poate decesul unora dintre cei care i-au căzut victime. Ea nu a dispărut după stingerea pandemiei, ci a luat o altă formă. Aceea care i-a prostit cu „vaccinații mor pe capete” pe românii predispuși.

Nu mai departe de zilele trecute, medicul conspiraționist Flavia Groșan a lansat o teorie în măsură să zguduie saloanele clinicilor de psihiatrie. Potrivit medicului, un pacient i s-ar fi plâns că ar fi trecut printr-o experiență devastatoare. Un raport sexual consumat cu o parteneră vaccinată l-ar fi contaminat și pus la pământ pe pacientul nevaccinat.

Doctorița renunțat la explicația publică potrivit căreia partenera vaccinată i-ar fi transmis nevaccinatului niște proteine spike generate de vaccin. Nu pentru că i s-ar fi limpezit mintea, ci din pricina Colegiului Medicilor, care a demarat o cercetare disciplinară. S-a dezis rapid de povestea cu pacientul devorat de iubită. A anunțat că pe pagina personală de facebook i-a apărut o postare pe care a copiat-o și a postat-o.

Clar, suntem într-o nouă etapă. Una în care nu mai sunt de actualitate obiecțiile din categoriile „vaccinul conține roboței și mici antene”, sau „știu pe cineva, care știe pe cineva, care a murit imediat după ce s-a vaccinat”. Acum s-a trecut la etapa „efectelor nenorocite pe termen mediu și lung”. Dintre care, șoșocii ne anunță că se moare „pe capete”.

Nu există deces cât de cât mediatizat, la care să nu apară comentarii din clasa „Era vaccinat!”. Mai ales în cazurile în care decesele sunt cauzate de accidente vasculare, boli de inimă și cancere. Ba chiar, șoșocii conspiraționiști au inventat o nouă formă a acestei boli blestemate, „Turbo-cancerul”.

Cu mijloacele mele modeste de informare și documentare, am purces acum câteva luni la verificarea informațiilor cu privire la efectele secundare ale vaccinării COVID-19. Am început prin consultarea datelor INS cu privire la dinamica deceselor pe ultimii zece ani, pe cauzele de mortalitate invocate de șoșoci drept efect al vaccinării. Adică, pe bolile cardiovasculare, bolile oncologice și bolile aparatului respirator.

Este foarte la mintea cocoșului, dacă efectele vaccinării COVID-19 ar fi generat decese, acestea s-ar fi adăugat numărului deceselor înregistrate în perioada anterioară Pandemiei. În statisticile INS, nici pomeneală de așa ceva. Graficele pre și post-Pandemie nu evidențiau absolut nicio variație semnificativă.

Nu mai îmi rămânea în calea publicării concluziilor mele decât un singur obstacol. Acela că nu sunt medic și nici nu am vreo calificare care să-mi permită să trag concluzii științifice în această materie. Dar, așa cum am mai spus-o, există un Dumnezeu al jurnalistului. El mi-a pus sub nas un studiu științific de necontrazis pe această temă.

Dosarele de sănătate a 46 de milioane de adulți din Anglia au fost analizate pentru perioada 8 decembrie 2020 și 23 ianuarie 2022. Activitatea de cercetare a fost realizată de Universitatea Cambridge, Universitatea din Bristol și Universitatea din Edinburgh. Cercetarea a constat în compararea incidenței bolilor cardiovasculare după vaccinare cu aceea dinaintea vaccinării sau pentru cazurile fără vaccinare. Cercetarea s-a folosit de datele stocate de cabinetele medicilor de familie, de evidențele internărilor spitalicești și ale registrelor de deces, cu privire la 90% din populația adultă a Marii Britanii.

Concluziile acestui studiu realizat pe 46 de milioane de adulți din Anglia, dintr-o populație totală de 69 de milioane au fost cum nu se poate mai relevante. Incidența infarctelor și accidentelor vasculare cerebrale a fost mai mică după vaccinarea împotriva COVID-19 decât înainte sau fără vaccinare, conform studiului care a implicat aproape întreaga populație adultă a Angliei.

Studiul a fost publicat în Nature Communications, o revistă științifică de extraordinar prestigiu. Ea este redactată de un colectiv de oameni de știință de top, după principiul evaluării „inter pares”. În acest sistem, „bunul de tipar” este dat de redactori care au competențe similare cu cele ale autorilor materialelor propuse pentru publicare.

Concluziile oamenilor de știință publicate de Nature Communications au fost mai mult decât relevante. „Incidența trombozelor arteriale, cum ar fi infarctele și accidentele vasculare cerebrale, a fost cu până la 10% mai redusă în perioada de 13 până la 24 de săptămâni după prima doză a unui vaccin COVID-19. După a doua doză, incidența a fost cu până la 27% mai mică după administrarea vaccinului AstraZeneca și cu până la 20% mai mică după vaccinul Pfizer/BioNTech. Incidența evenimentelor trombotice venoase comune - în principal embolia pulmonară și tromboflebita profundă a membrelor inferioare - a urmat un pattern similar.”

Sunt absolut conștient de faptul că cine a ajuns cu cititul până aici, nici nu ar fi avut nevoie să afle despre acest studiu. Pentru el, rezultatele muncii oamenilor de știință din domeniul medical de la Universitatea Cambridge „bat la uși larg deschise”. Și atunci, de ce am scris despre asta? Am făcut-o cu gândul că nu este în van. Dacă un singur om pricepe că un savant îi poate salva viața și un șoșoc îl poate omorî, efortul meu a meritat.