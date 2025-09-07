Social Teorii conspiraționiste despre vaccinuri promovate la Brașov. Colegiul Medicilor reacționează







Colegiul Medicilor din România (CMR) trage un semnal de alarmă după ce, sâmbătă, la Brașov, a avut loc o manifestare prezentată drept „conferință medicală”, dar catalogată de instituție drept o „pseudo-conferință pseudo-științifică”.

Evenimentul, intitulat „COVID-19 și convergența bio-digitală”, a reunit medici din spitale publice și clinici private, dar și psihologi, însă temele dezbătute s-au axat pe teorii conspiraționiste despre vaccinuri, controlul populației și efectele post-pandemice, fără baze științifice și fără acreditare oficială.

Potrivit Colegiului Medicilor, propagarea unor astfel de idei nefondate periclitează grav sănătatea publică și poate duce la scăderea încrederii în știință, medici și instituțiile sanitare.

Într-un mesaj oficial publicat pe pagina de Facebook a CMR, instituția își exprimă îngrijorarea profundă față de modul în care această conferință a fost prezentată și temele pe care le-a abordat.

„Parcurgând titlurile sesiunilor din această manifestare, considerăm că acestea nu au legătură nici cu medicina, nici cu știința. Dezinformarea și răspândirea unor falsuri științifice sau a unor zvonuri neîntemeiate pe nicio evidență sunt de natură să diminueze încrederea în știință și în profesioniști. Propagarea acestor informații în rândul populației constituie un risc imens pentru sănătatea publică”, transmite Colegiul Medicilor din România.

CMR subliniază că vaccinarea și prevenția bolilor infecțioase au salvat milioane de vieți. Evenimentele de acest tip pot submina încrederea populației în sistemul medical.

Conferința intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală” s-a desfășurat sâmbătă la Brașov. A fost prezentată drept o dezbatere științifică despre efectele pandemiei și vaccinării. Totuși, evenimentul nu este acreditat de Colegiul Medicilor. Verificările au arătat că temele abordate contravin studiilor științifice internaționale.

Printre subiectele discutate pe scenă s-au regăsit:

„Explozia de cancere post-vaccinare”

„Copii care mor din cauza vaccinului COVID”

„O conspirație globală prin vaccinare”

Aceste afirmații, spun reprezentanții CMR, nu au nicio bază științifică. Contrazic toate dovezile medicale actuale.

Deși criticată intens de Colegiul Medicilor, conferința a atras medici din spitale publice și clinici private. Printre participanți s-au numărat:

Răzvan Constantinescu – medic primar gastroenterolog și de medicină internă din Iași, șef de lucrări la UMF Iași ;

Geanina Hagima – medic obstetrică-ginecologie din București;

Tatiana Uruioc – medic neurolog și coordonator al compartimentului de neurologie de la spitalul din Buhuși;

Argentina Tudor – psiholog din Arad;

Un medic primar de radiologie-imagistică , coordonator al laboratorului de radiologie de la Spitalul Clinic din Brașov ;

Un medic de dermatovenerologie din Onești.

Participarea unor cadre medicale din sistemul public la o conferință neacreditată și care promovează teorii controversate ridică îngrijorări serioase în privința responsabilității profesionale.

CMR reamintește că bolile infecțioase și prevenția lor au beneficiat enorm de progresele medicinei moderne, iar vaccinurile reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri.

„Vaccinarea a prevenit milioane de decese în rândul copiilor și adulților, încă de la descoperirea fenomenului de imunizare. Această manifestare, inclusiv prin titluri și tematică, este contrară oricăror principii medicale, științifice și etice și ar putea avea ca și consecință periclitarea gravă a sănătății publice”, subliniază comunicatul oficial al Colegiului.

De asemenea, instituția atrage atenția că medicii au obligația etică de a respecta principiile medicinei bazate pe dovezi și de a nu contribui la răspândirea dezinformărilor.

Mesajul Colegiului Medicilor este semnat de trei personalități importante din domeniu:

Prof. Dr. Simin Aysel Florescu – Președinte Comisia de Boli Infecțioase a CMR

Prof. Dr. Simona Ruță – Președinte Comisia de Microbiologie a CMR

Dr. Dina Mergeani – Președinte Comisia de Medicină de Familie a CMR

Aceștia cer responsabilitate profesională și trag un semnal de alarmă asupra consecințelor grave pe care le pot avea asemenea manifestări publice.

Reprezentanții CMR atrag atenția că răspândirea teoriilor conspiraționiste poate avea consecințe grave:

Scăderea încrederii în vaccinuri și în sistemul medical;

Refuzul tratamentelor medicale validate științific;

Creșterea riscului de epidemii prin reducerea acoperirii vaccinale;

Degradarea relației medic-pacient și polarizarea socială.

Organizația subliniază că dezinformarea în sănătate este unul dintre cele mai mari pericole actuale și că aceasta poate avea efecte devastatoare, mai ales în contextul unei populații vulnerabile la fake news și zvonuri virale.