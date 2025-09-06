Social Ministrul Sănătății cere sancțiuni pentru medicii antivacciniști: Nu vă lăsaţi manipulaţi! Informaţi-vă din surse credibile şi fireşti







Medicii care au participat la o conferință organizată la Brașov, unde s-a discutat despre o așa-numită „explozie a cazurilor de cancer” după vaccinarea anti-Covid, au provocat o reacție acidă din partea ministrului Sănătății. Alexandru Rogobete a condamnat răspândirea acestor informații, menționând că sunt false și periculoase.

„Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna şi nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienţilor în tratamentele moderne”, a scris ministrul pe pagina de Facebook. a Ministerului Sănătății.

Potrivit demnitarului, aceste manifestări pot reprezenta un pericol pentru viața pacienților din România.

„Astăzi, la Braşov, a avut loc o conferinţă fără nicio bază ştiinţifică, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne. Condamn categoric aceste manifestări care pun în pericol viaţa pacienţilor şi subminează încrederea în medicină şi în instituţiile statului”, arată el.

Ministrul îi îndeamnă pe reprezentanții societăților profesionale să analizeze, prin comisiile de etică, comportamentul medicilor care răspândesc informații false în spațiul public, inclusiv prin „pseudoconferințe” fără bază științifică.

„Extind solicitarea inclusiv către Colegiul Medicilor din România pentru a lua mǎsuri de urgenţǎ. Este un moment în care corpul medical trebuie să îşi formeze proprii anticorpi, sancţionând ferm orice abatere de la responsabilitatea unor medici faţă de adevăr şi faţă de pacienţi. În faţa manipulării, nu există neutralitate”, adaugă el.

Rogobete afirmă că este inacceptabil ca persoane cu titlul de medic să răspândească informații false. De asemenea, el a explicat că jurământul față de pacienți presupune respectarea adevărului și a științei, nu promovarea de manipulări sau teorii conspiraționiste.

„Este intolerabil ca astfel de neadevăruri să fie propagate chiar de către persoane care poartă titlul de medici, ia jurământul faţă de pacienţi înseamnă adevăr şi ştiinţă, nu manipulare şi conspiraţii”, continuă Rogobete.

Ministrul le-a transmis românilor să nu se lase manipulați și să se informeze doar din surse de încredere.

„Profit de ocazie şi transmit un mesaj direct opiniei publice: nu vă lăsaţi manipulaţi! Informaţi-vă din surse credibile şi fireşti, care nu au în spate o agendă ascunsă. Viaţa şi sănătatea au întotdeauna prioritate în faţa fake-news şi impostură. Am obligaţia să fiu tranşant: ştiinţa nu se negociază, sănătatea nu se joacă, adevărul nu se relativizează”, a mai spus el.

El a subliniat că sănătatea și viața au prioritate în fața informațiilor false, iar știința nu poate fi negociată. Rogobete a mai arătat că este nevoie de reacții chiar și din afara sistemului medical și le-a cerut autorităților responsabile să intervină în acest sens.

Ce s-a întâmplat la Brașov și cine sunt medicii

Mai mulți medici din spitale publice și clinici private din România au participă sâmbătă, la Brașov, la o conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”. Ulterior s-a aflat că această conferință nu a fost avizată de Colegiul Medicilor, iar tema discutată a avut un carcter mai puțin științific și mai mult alarmant. Au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite, îmbolnăviri de cancer și controlul maselor.

Medicii care au fodt implicați în această conferință sunt:

Razvan Constantinescu-Iasi- gastroenterolog,

Oana Mihaela Secara-Bacau-epidemiolog,

Tatiana Uruioc-Bacau- neurologie,

Carmen Otelea-Brasov- radiologie si imagistica medicala,

Geanina Hagima-Arges-obstetrica-ginecologie