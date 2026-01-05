Trump îl face mincinos pe Putin. Acuzațiile că Ucraina i-a atacat reședința, false

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică că oficialii americani au ajuns la concluzia că Ucraina nu a vizat o reședință a președintelui rus Vladimir Putin într-un presupus atac cu drone săptămâna trecută, contrazicând astfel afirmațiile recente făcute de oficialii de la Moscova.

Trump a făcut această precizare în fața reporterilor în timp ce se întorcea la Washington după o perioadă petrecută la reședința sa din Florida.

Afirmațiile președintelui american vin într-un moment în care tensiunile dintre Rusia și Ucraina rămân ridicate, iar negocierile internaționale privind o eventuală încetare a conflictului continuă cu implicarea Statelor Unite și a altor parteneri externi.

Săptămâna trecută, ministrul rus de Externe, Sergey Lavrov, a afirmat că Ucraina ar fi lansat o serie de drone către o reședință oficială folosită de președintele Vladimir Putin în regiunea Novgorod din nord‑vestul Rusiei. Rusia a susținut că sistemele sale de apărare au interceptat și doborât dronele înainte ca acestea să ajungă la țintă.

Declarațiile făcute de Lavrov au fost asociate cu un moment intens de negocieri diplomatice privind încheierea războiului din Ucraina, ceea ce a atras atenția altor lideri occidentali, care au sugerat că relatarea Moscovei ar putea avea scopul de a submina procesul diplomatic.

Ucraina a negat oficial că ar fi comis un astfel de atac și a respins categoric versiunea prezentată de Rusia.

Președintele Trump a spus jurnaliștilor că „oficialii americani nu au constatat că reședința președintelui rus a fost ținta atacului cu drone” și a menționat că „ceva s-a întâmplat în apropierea” reședinței, dar nu există dovezi care să susțină că ar fi fost un atac țintit asupra acesteia.

Trump a explicat că această concluzie se bazează pe evaluările oficialilor de securitate ai Statelor Unite. De asemenea, el a precizat că sentimentul său inițial a fost influențat de afirmațiile rusești, însă, după verificări suplimentare, poziția oficială americană s‑a schimbat.

În plus, unele rapoarte internaționale menționează că Agenția Centrală de Informații (CIA) și alți analiști de securitate au ajuns la concluzia că Ucraina nu a vizat reședința lui Putin în cadrul aparentului atac cu drone, ceea ce corespunde cu declarațiile făcute de Trump.

Pe plan internațional, liderii din Europa și alte capitale occidentale au interpretat afirmațiile Rusiei ca fiind posibil legate de strategii diplomatice mai largi, întrucât disputele privind incidentul au apărut în timpul discuțiilor de pace și negocierilor pentru un eventual acord de încetare a ostilităților.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s‑a aflat în Florida pentru întâlniri cu Donald Trump și a respins rapid acuzațiile Kremlinului.

În același timp, Rusia a indicat că intenționează să transmită Statelor Unite presupuse dovezi ale atacului, deși evaluările unor oficiali americani nu confirmă validitatea acestor afirmații.

Războiul din Ucraina continuă să fie un punct central al relațiilor internaționale, iar incidentele legate de drone și alte acțiuni militare rămân frecvente.

Tensiunile recente privind presupusul atac asupra reședinței lui Putin au atras atenția asupra complexității situației și a dificultăților în obținerea unui acord de pace durabil.

Negocierile și discuțiile diplomatice la nivel global continuă, în încercarea de a găsi căi de soluționare a conflictului și de a preveni escaladarea acestuia pe termen lung.