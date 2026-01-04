Un regizor și actor în jurul căruia a existat mereu o aură de mister

Care sunt momentele istorice în care Sergiu Nicolaescu a fost actor principal la propriu? Sergiu Nicolaescu a fost mereu prins între regia de film, roluri și revoluții. În 3 ianuarie 2026 se împlinesc 13 ani de la decesul regizorului și actorului Sergiu Nicolaescu. După el au rămas numeroase filme dar și multe enigme. A fost mai mult decât un actor, regizor și om politic? A fost întâmplare sau Sergiu Nicolaescu a fost chiar un mare actor și regizor al unor vremuri în schimbare?

Sergiu Nicolaescu s-a născut la 13 aprilie 1930, la Târgu Jiu. A avut de mic simț de aventură, încercând să joace ruleta rusească, plonjând cu o mașină în Jiu până la împlinirea vârstei de 13 ani, A copilărit în Timișoara, l-a văzut la Săvârșin pe Regele Mihai. S-a jucat prin catacombele cetății habsburgice a Timișoarei. A fost pasionat de războaie navale și nave de luptă.

Deși era nepotul lui Gheorghe Cambrea, general român venit din URSS cu Divizia Tudor Vladimirescu, Sergiu Nicolaescu părăsește Academia Navală din cauza dosarului. Devine muncitor și studiază la Politehnică. Joacă rugby. Ajunge printr-un schimb de posturi, la Studiourile Sahia. Are ocazia să filmeze la Budapesta momente din Revoluția din 1956. A mai participat cu o echipă de filmare și la momentul Praga 1968.

Debutează în lung-metraj cu Dacii în 1967 și continuă cu filme mari ca Mihai Viteazul, urmează seria comisarului Miclovan, la care renunță pentru a face seria comisarului Moldovan. Face și alte filme de ficțiune istorică, literară, în altele, ca Felix și Otilia, respectiv Pistruiatul având roluri de ordin principal, Pascalopol, respectiv activistul Andrei. Colaborează inclusiv cu marele regizor Orson Wells și e pe punctul să realizeze Mihai Viteazul cu distribuție americană la Columbia Studios la Hollywood. A trecut drept nepot al lui Ion Gheorghe Maurer, dar Ceaușescu nu i-a făcut de fiecare dată pe plac deși Sergiu Nicolaescu conducea vânzările de film în Occident și blocul socialist.

Sergiu Nicolaescu ar fi dorit să îl joace pe Mihai Viteazul, dar Ceaușescu l-a preferat pe Amza Pellea. Faptul că Amza Pellea a fost dublat în acel film de Emaoil Petruț ca voce a fost văzut ca un fel de răzbunare a lui Sergiu Nicolaescu pe faptul că nu el era cel ales pentru film. A jucat roluri de domnitor ca Mircea cel Bătrân și pe viitorul rege Carol I în Independența națională. I se datorează reconstituiri cinematografice ale rebeliunii legionare, actului de la 23 august 1944.

În mărturiile sale, a afirmat că voia să descindă la mitingul din 21 decembrie 1989, cu o unitate de blindate de la Ploiești. Ba chiar visa să tragă în Ceaușescu dintr-un TAB făcând un atac cu grenade defensive care nu răneau oamenii ci doar provocau panică. Apariția sa la TVR, în costum și cravată a dus la presupunerea că multe din momentele Revoluției au fost de fapt opera sa. Se știe că în seara de 22 decembrie, TVR a difuzat secvențe din filmul Ringul din 1985.

În plus, era bun prieten cu Victor Stănculescu, acesta aprobându-i deplasările de soldați ca figuranți la filmele istorice cu lupte. A făcut parte din Comisia Parlamentară pentru stabilirea adevărului despre Revoluție, a fost senator PSD până în 2013, în decembrie când a declarat că se retrage pentru a realiza un film, Candele de zăpadă, dedicat momentului 1989.

Oficial, s-a spus că ar fi alunecat pe gheață la finalul anului 2012 iar o coastă i-ar fi rănit un plămân. Internat în stare gravă, Sergiu Nicolaescu a prins Revelionul 2013 în spital, decedând pe 3 ianuarie 2013. Dorința sa a fost ca trupul să îi fie incinerat.