Regiunea Zaporojie, ținta unui atac rusesc cu drone. Două persoane au murit, 11 persoane rănite

Regiunea Zaporojie, ținta unui atac rusesc cu drone. Două persoane au murit, 11 persoane răniteSursă foto: X.com
Două persoane și-au pierdut viața, iar alte 11 au fost rănite, dintre care trei copii, în urma unui atac rusesc cu dronă asupra localității Zaporojie din Ucraina, potrivit agenției Ukrinform.

Atac rusesc în Zaporojie, răniții primesc îngrijiri medicale

Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale din Zaporojie, a anunțat pe Telegram că unsprezece persoane, dintre care trei copii, au solicitat asistență medicală după atacul rusesc din Ucraina.

Potrivit lui Fedorov, medicii au diagnosticat victimele cu răni de la șrapnel, leziuni și contuzii la cap, iar toate persoanele afectate primesc îngrijirile necesare.

În urma atacului doi tineri de 18 ani au murit

O dronă rusească a lovit în apropierea unei zone comerciale din districtul Khortytskyi, iar un băiat și o fată de 18 ani și-au pierdut  viața. Printre răniți se numără trei copii, inclusiv o fată de 15 ani, transportată la spital în stare gravă.

Pe 3 februarie, Forțele de Apărare ale Ucrainei au înregistrat 153 de ciocniri cu invadatorii ruși. Trupele ruse au lansat două atacuri cu rachete, 38 de raiduri aeriene, 148 de bombe ghidate și 7.887 drone kamikaze, vizând mai multe localități din regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojiie.

Ucrainenii au respins numeroase atacuri rusești pe mai multe sectoare

Unitățile ucrainene de rachete și artilerie au lovit o zonă de concentrare a forțelor inamice, nouă obiective de rachete și artilerie, un sistem de apărare aeriană și patru posturi de comandă. În Northern și Southern Slobozhanshchyna, atacurile rusești au fost respinse, iar inamicul a lansat șase raiduri aeriene cu 12 bombe ghidate și 106 bombardamente, inclusiv trei cu MLRS.

În sectoarele Kupiansk, Lyman, Sloviansk, Kramatorsk, Kostiantynivka, Pokrovsk, Oleksandrivka, Huliaipole și Orikhiv, ucrainenii au respins între două și 35 de atacuri, vizând localități precum Kurylivka, Petropavlivka, Novoosynove, Zarichne, Stavky, Lyman, Zakytne, Sviato-Pokrovske, Platonivka, Predtechyne, Shcherbynivka, Shakhove, Huliaipole, Novopole și Prymorske.

În Prydniprovske, Volyn și Polissia nu au fost detectate acțiuni ofensive rusești. Până la 4 februarie 2026, pierderile totale ale forțelor ruse sunt estimate la circa 1.243.070 de persoane, dintre care 780 în ziua precedentă.

