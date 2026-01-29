International

Trupele lui Putin, nou atac cu drone în regiunea Zaporojie. Trei oameni au murit

Trupele lui Putin, nou atac cu drone în regiunea Zaporojie. Trei oameni au muritUcraina atacată de Rusia. Sursa foto: facebook/Volodimir Zelenski
Din cuprinsul articolului

Un nou atac rusesc a provocat moartea a trei persoane în regiunea Zaporojie, situată în centrul-estul Ucrainei, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov pe Telegram. Potrivit acestuia, trupele lui Putin au lansat dronele în direcția unor cartiere rezidențiale.

Rusia, noi lovituri în regiunea Zaporojie

„Rușii au efectuat atacuri cu drone împotriva cartierelor rezidențiale din Vilniansk. Două femei și un bărbat au fost uciși, iar un alt bărbat a fost rănit”, a scris Fedorov pe rețeaua de socializare Telegram.

În urma loviturilor, mai multe case au luat foc.

„Casele au fost distruse și au izbucnit incendii”, a adăugat el, potrivit Le Figaro.

Aceste atacuri vin pe fondul negocierilor recente dintre delegațiile ucraineană și rusă, care s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

Negocierile pentru pacea din Ucraina vor continua duminică

Discuțiile, primele contacte directe cunoscute între Moscova și Kiev referitoare la planul SUA de soluționare a conflictului, sunt așteptate să continue duminică la Abu Dhabi.

Între timp, Rusia continuă să efectueze atacuri zilnice, vizând civili și infrastructura energetică. În noaptea de marți spre miercuri, astfel de atacuri au ucis trei persoane, două dintre ele în suburbia Kievului, conform autorităților locale.

Atac rusesc asupra infrastructurii din Ucraina

Sursă foto: X.com

Rusia, atac cu drone asupra unui tren de călători

De asemenea, numărul victimelor atacului cu drone asupra unui tren de călători în estul Ucrainei, marți, a ajuns la șase, față de cinci raportate anterior, a transmis miercuri seara procuratura din Harkov.

Potrivit unui raport al Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina (HRMMU) publicat la începutul lunii ianuarie, aproape 15.000 de civili ucraineni au fost uciși și 40.600 răniți de la începutul invaziei rusești, pe 24 februarie 2022. În 2025, raportul HRMMU arată că peste 2.500 de civili ucraineni și-au pierdut viața din cauza conflictului.

La începutul acestei săptămâni, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat că Volodimir Zelenski este pregătit să se întâlnească față în față cu Vladimir Putin pentru a discuta aspectele cele mai sensibile ale negocierilor de pace. Potrivit acestuia, principalele probleme care nu au fost rezolvate până acum sunt disputele teritoriale și securitatea centralei nucleare de la Zaporojie.

