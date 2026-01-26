Atac cu done în Rusia. O persoană a fost rănită

Noaptea trecută, mai multe drone au provocat incendii la două unități industriale din Slaviansk-na-Kubani, regiunea Krasnodar, soldându-se cu rănirea unei persoane, a anunțat luni centrul regional pentru situații de urgență, potrivit news.az.

Autoritățile nu au dezvăluit identitatea exactă a fabricilor afectate, însă orașul găzduiește o rafinărie privată cu o capacitate de aproximativ 100.000 de barili pe zi, care asigură atât consumul intern, cât și exportul de combustibili.

Ministerul Apărării de la Moscova a precizat că sistemele rusești antiaeriene au interceptat și distrus peste 40 de drone, dintre care 34 în regiunea Krasnodar, înainte ca acestea să cauzeze daune semnificative. Potrivit unor canale media locale, atacul ar fi vizat rafinării de petrol, însă informațiile nu au fost confirmate oficial.

Locuitorii au postat pe rețelele sociale fotografii și videoclipuri care surprind cerul luminat de explozii, evidențiind intensitatea incidentului. Serviciile de urgență au intervenit rapid pentru stingerea focurilor și evaluarea pagubelor, iar persoana rănită a primit îngrijiri medicale.

Incidentul face parte dintr-o serie de atacuri recente ale Ucrainei asupra instalațiilor strategice din Rusia și din zonele ocupate de armata rusă. Operațiunile se bazează în principal pe drone dezvoltate în Ucraina, folosite pentru lovituri precise împotriva infrastructurii energetice și industriale, cu scopul de a perturba aprovizionarea și funcționarea obiectivelor critice.

Autoritățile ruse au declarat că majoritatea dronelor au fost neutralizate înainte de a atinge țintele principale, însă câteva au reușit să provoace pagube și incendii. Echipele de intervenție continuă să monitorizeze zona pentru a preveni răspândirea focului și pentru a asigura siguranța populației. Zilele trecute, ucrainenii au atacat și alte zone din Rusia, a anunțat Kremlinul.

Sâmbătă, Rusia a lansat un alt atac asupra sistemului energetic al Ucrainei. Aproximativ 1,2 milioane de au rămas fără energie electrică. Atacurile s-au intensificat după ce negociatorii din cele două țări implicate în război și Statele Unite au încheiat prima zi din cele două dedicate tratativelor din Emiratele Arabe Unite.