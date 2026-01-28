Zelenski, pregătit pentru a sta la masa negocierilor cu Putin. Rusia, principalul obstacol

Volodimir Zelenski este pregătit să se întâlnească personal cu Vladimir Putin pentru a discuta cele mai sensibile chestiuni ale negocierilor de pace, a afirmat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha. Potrivit acestuia, cele două probleme-cheie care rămân nerezolvate sunt teritoriile și centrala nucleară de la Zaporojie.

Oficialul a atras atenția că Rusia este principalul obstacol în calea negocierilor.

„Tocmai pentru a rezolva aceste chestiuni, președintele este pregătit să se întâlnească cu Putin și să le discute. Totuși, Rusia continuă să fie un obstacol în procesul de pace”, a spus Sîbiha, într-un interviu pentru European Pravda.

În plus, ministrul ucrainean a subliniat că nu consideră necesară o întâlnire separată a sa cu omologul rus, Serghei Lavrov.

„Există echipe de negociere stabilite, care includ reprezentanți ai ministerelor de externe. Crearea unor eforturi suplimentare nu este oportună și nu este necesară”, a explicat el.

Sîbiha a mai spus că echipele de negociere au purtat deja discuții consistente despre posibilitatea unui armistițiu, precum și despre mecanismele de monitorizare și verificare a acestuia.

O nouă rundă de negocieri este programată pentru duminică, 1 februarie, și va implica echipele Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei.

Marți, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că principalul obiectiv al Forțelor de Apărare este provocarea unor pierderi atât de mari armatei ruse încât aceasta să nu își mai poată reface efectivele, nivelul considerat ideal fiind de aproximativ 50.000 de militari pe lună, potrivit Ukrinform.

Șeful statului ucrainean a explicat că misiunea unităților de pe front este să atingă un nivel de distrugere a trupelor ruse mai mare decât capacitatea Moscovei de a-și completa forțele în fiecare lună, o țintă pe care a descris-o drept realistă, dar extrem de dificil de atins.

Zelenski a subliniat că atingerea acestui prag revine Ministerului Apărării, armatei și tuturor Forțelor de Apărare și Securitate ale Ucrainei, precizând că un asemenea nivel de pierderi ar putea determina Rusia să își reevalueze acțiunile și obiectivele din război.

Președintele ucrainean a arătat că succesul operațiunilor depinde în mare măsură de utilizarea dronelor de diferite tipuri, de analiza constantă a luptelor și de nivelul ridicat de instruire și coordonare al unităților implicate. El a adăugat că experiența celor mai eficiente unități de drone ar trebui extinsă la nivelul întregii armate.