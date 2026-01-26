Putin a folosit Interpol pentru a-i urmări pe opozanții regimului

Mii de documente furnizate de un avertizor de integritate din interiorul Interpol dezvăluie, pentru prima dată, amploarea utilizării mecanismelor organizației internaționale de către Rusia pentru a solicita arestarea unor persoane aflate în afara granițelor sale, potrivit analiștilor de la BBC.

Datele indică faptul că autoritățile ruse ar fi folosit notificările Interpol pentru a-i viza pe opozanți politici, oameni de afaceri și jurnaliști, invocând presupuse infracțiuni.

Analiza documentelor arată că, în ultimul deceniu, unitatea independentă a Interpol care gestionează plângerile – Comisia pentru Controlul Fișierelor Interpol (CCF) – a primit mai multe sesizări legate de solicitările Rusiei decât de cele ale oricărei alte țări.

Numărul acestora ar fi de aproximativ trei ori mai mare decât în cazul statului aflat pe locul al doilea, Turcia. De asemenea, datele indică faptul că solicitările Moscovei au dus la anularea unui număr mai mare de cazuri decât în situația oricărui alt stat.

După invazia pe scară largă a Ucrainei, Interpol a introdus verificări suplimentare pentru cererile venite din partea Rusiei, cu scopul de a preveni „orice potențial abuz al canalelor Interpol în legătură cu vizarea persoanelor implicate în conflictul din Ucraina sau din afara acestuia”.

Cu toate acestea, documentele scurse sugerează că aceste măsuri nu au împiedicat complet utilizarea sistemului, iar avertizorul de integritate afirmă că unele restricții ar fi fost eliminate discret în 2025.

Interpol precizează că dispune de mecanisme menite să prevină folosirea abuzivă a sistemelor sale și că acestea au fost consolidate în ultimii ani.

Organizația subliniază că, anual, mii de infractori periculoși sunt reținuți datorită cooperării internaționale facilitate de Interpol și că este conștientă de impactul pe care o notificare de tip „red notice” îl poate avea asupra indivizilor vizați.

Interpol nu este o forță de poliție globală, ci o platformă de cooperare între agențiile de aplicare a legii din cele 196 de state membre.

O „notificare roșie” reprezintă o alertă transmisă tuturor statelor membre pentru localizarea și arestarea unei persoane, în timp ce o „alertă roșie” („red diffusion”) este o solicitare similară, dar transmisă doar unor țări selectate.

Unul dintre numele care apar în documentele scurse este cel al lui Igor Pestrikov, om de afaceri rus care a declarat:

„Când ești vizat de o notificare roșie, viața ta se schimbă complet”.

Pestrikov a aflat că numele său figura într-o „red diffusion” după ce a părăsit Rusia în iunie 2022 și a solicitat azil în Franța. El a explicat că situația l-a pus în fața unei alegeri dificile:

„Să merg la poliție și să spun «sunt în sistemul Interpol»”, riscând arestarea, sau să se ascundă, cu consecințe precum blocarea conturilor bancare.

După aproape doi ani în care a figurat pe listele de persoane căutate, CCF a decis că cazul său era „predominant politic”.

Documentele comisiei arătau că informațiile furnizate de Rusia erau „generice și formulate standard” și că exista „o explicație inadecvată” a presupusei infracțiuni. În urma acestei decizii, Interpol a anulat solicitarea de reținere.

Pe lângă datele despre notificări și plângeri, avertizorul de integritate a furnizat mii de mesaje transmise prin sistemul intern de comunicare al Interpol, care arată o metodă mai puțin formală de localizare a persoanelor.

Printre acestea se află mesaje referitoare la jurnalistul Armen Aramyan, care a părăsit Rusia după ce a fost condamnat pentru relatări despre proteste studențești.

Un mesaj trimis în februarie 2023 solicita „orice informații utile” despre acesta și despre locul unde se afla.

Avocați specializați în drept internațional și extrădare afirmă că aceste practici ridică probleme privind eficiența măsurilor de control.

Potrivit lor, există cazuri în care persoane care s-au opus războiului sau au fost implicate în dispute economice au fost acuzate de infracțiuni comune și introduse în baza de date Interpol.

Documente interne ale Interpol din 2024 și 2025 arată că directori ai organizației și-au exprimat „îngrijorări serioase” cu privire la „utilizarea deliberată și abuzivă” a sistemelor de către Rusia, menționând „încălcări flagrante” ale regulilor.

În același timp, aproximativ 90% dintre cererile Rusiei ar fi trecut de verificările inițiale în 2024, deși CCF a anulat circa jumătate dintre cazurile contestate.

Ministerul rus de Interne nu a oferit un răspuns solicitărilor de comentarii. Interpol a declarat că unele acuzații se bazează pe „neînțelegeri privind modul de funcționare a sistemelor” și a reiterat că respectă constituția sa, care interzice activitățile cu caracter politic.