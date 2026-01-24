Condamnat la închisoare în Republicii Moldova, fost șef din Poliție cere azil politic în Germania. Video

Republica Moldova. Fostul șef al Direcției nr. 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, a anunțat că a solicitat azil politic în Germania, la scurt timp după ce a fost condamnat la închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Anunțul a fost făcut într-un mesaj video transmis de la Berlin, unde acesta susține că se află legal și cu știrea autorităților.

În mesajul său, Cojocaru afirmă că nu se eschivează de organele de drept din R. Moldova și că a părăsit țara cu permisiunea instanței de judecată. Potrivit acestuia, din momentul pronunțării sentinței, ar fi informat aproape zilnic autoritățile despre locul în care se află.

Fostul șef din Poliție mai spune că are domiciliu stabil în Germania, este angajat legal și că aceste informații sunt cunoscute de autoritățile germane.

Valeriu Cojocaru a precizat că, începând cu data de 21 ianuarie, a inițiat oficial procedura de solicitare a azilului politic în Germania. În prezent, susține acesta, sunt pregătite toate documentele necesare pentru a fi prezentate autorităților germane.

Scopul solicitării de azil ar fi obținerea protecției împotriva unor presupuse acțiuni ilegale și de răzbunare din partea organelor de drept din R. Moldova, pe care le consideră motivate politic.

Totodată, fostul șef al Direcției 5 a făcut un apel public către organizațiile internaționale, inclusiv Interpol, Europol, dar și către ministerele de Interne și Justiție din statele Uniunii Europene. Acesta a cerut ca toate demersurile venite din partea autorităților moldovenești să fie analizate „cu maximă responsabilitate și atenție”.

Anterior, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că Valeriu Cojocaru și fostul șef al IGP, Alexandru Pînzari, ar putea fi dați în urmărire internațională. Potrivit acestuia, demersurile de dare în urmărire au fost deja transmise către Interpol, iar autoritatea internațională urmează să analizeze solicitarea și să comunice ulterior o decizie.

Pe 19 ianuarie, Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției, Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. 5 a INI, structură desființată în 2019, și Dorin Damir, președintele Fighting & Entertainment Association, au fost condamnați la câte trei ani de închisoare.

Dosarul vizează angajări fictive în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, persoane care ar fi fost salarizate fără a presta activitate reală.

În aceeași zi, Dorin Damir a fost reținut la scurt timp după pronunțarea sentinței și escortat la Penitenciarul nr. 13, unde își execută pedeapsa până la o decizie definitivă a instanței.