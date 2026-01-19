Dosarul ,,agentului secret”. Finul lui Vladimir Plahotniuc, condamnat cu executare. Video

Republica Moldova. După o examinare de mai bine de patru ani, Judecătoria Chişinău l-a condamnat la trei ani de închisoare cu executare pe finul de cununie al lui Vlad Plahotniuc, președintele FEA Moldova, Dorin Damir.

Dorin Damir nu a fost prezentat în sala de judecată, unde urma să fie încătuşat după pronunţarea sentinţei. Astfel, instanţa a dispus ca acesta să fie dat în urmărire generală. Dorin Damir a fost reţinut la cca trei ore de la pronunţarea sentinţei.

Amintim că la 10 noiembrie 2025, instanţa a anunţat că se va pronunţa în dosarul respectiv la 24 decembrie 2025. În ajun de Crăciun, completul de judecată care a examinat dosarul a anunţat că mai are nevoie de timp pentru a lua o decizie în privinţa lui Dorin Damir, precum şi a foștilor șefi din poliție, Alexandru Pânzari și Valeriu Gojocaru, învinuiți în același dosar de abuz în serviciu.

Examinarea cauzei în instanţa de judecată a început în septembrie 2021.

Dorin Damir a fost învinuit pe cinci capete de acuzare. Instanţa l-a găsit vinovat pe două capete de acuzare, pe celelalte trei fiind achitat.

Sentinţe similare au fost pronunţate şi în privinţa foştilor şefi din Poliţie, Valeriu Cojocaru şi Alexandru Pânzari.

Şi în privinţa lui Valeriu Cojocaru şi Alexandru Pânzari, Judecătoria Chişinău a dispus aplicarea arestului preventiv până sentinţa va deveni definitivă, cu includerea termenului cât aceştia s-au aflat în arest preventiv pe durata exercitării urmăririi penale.

Sentinţa este cu drept de atac în Curtea de Apel Centru.

Procurorii susţin că Valeriu Cojocaru l-ar fi angajat fictiv pe Damir în calitate de agent sub acoperire, fiindu-i oferită o altă identitate. Dorin Damir s-ar fi folosit de cea de-a doua identitate la trecerea frontierei.

Acuzatorii au intentat în acest caz un dosar penal pe cinci capete de acuzare: abuz în serviciu, delapidarea averii statului, trecerea ilegală a frontierei de stat, divulgarea secretului de stat și fals în acte publice.

Potrivit procurorilor, Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru au adoptat un ordin secret prin care a fost aprobat un regulament privind organizarea și funcționarea Secției nr. 1 „K” a Direcției nr. 5 a INI.

În baza acestui regulament, Secției nr. 1 „K” a obținut ilegal competențe improprii activității polițienești – verificarea jurnaliștilor și a angajaților misiunilor diplomatice, precum şi avizarea candidaților la funcțiile de judecători.

Același act secret ar fi făcut posibilă angajarea pretins ilegală a persoanelor necalificate în această structură, inclusiv a președintelui Asociației FEA, Dorin Damir. Fiind o persoană salarizată la privat, acesta era în incompatibilitate cu această funcție ocupată în sfera publică.

În acest mod, în perioada iulie 2017–septembrie 2019, Damir a beneficiat de remunerare în valoare de 170.294 de lei (cca 8600 de euro).

Procurorii susţin că pe parcursul celor doi ani de activitate Dorin Damir a prezentat patru rapoarte, cu informaţie nesemnificativă.

Niciunul din cei trei inculpaţi nu a fost prezent la pronunţarea sentinţei. Dorin Damir nu a răspuns la peluri.

Anterior, Damir a declarat pentru EvZ că procurorul care a gestionat dosarul, Dumitru Raileanu, acum suspendat din funcţie fiind inculpat în dosarul Alexandr Stoianoglo pentru eliberarea din închisoare a lui Veaceslav Platon, condamnat irevocabil la 18 ani cu executare, ar trebui să fie tras la răspundere penală.

„A deconspirat numele meu de agent secret, fapt interzis de lege. Cine va mai accepta să se supună riscului şi să lucreze pentru stat dacă numele conspirativ i-a fost făcut public? Mai mult, am avut o deplasare în Ucraina cu paşaportul pe nume conspirativ, iar Raileanu a informat în scris serviciul de grăniceri că de fapt cel care a traversat frontiera cu numele de Dumitru Busuioc este Dorin Damir”, a comentat Dorin Damir.

Anterior şi Alexandru Pânzari a declarat pentru EvZ că pledează nevinovat şi dosarul i-a fost fabricat.

Avocaţii celor trei inculpaţi au refuzat să comenteze sentinţa, pentru că nu cunosc motivele de care s-a condus instanţa.