Dorin Damir, eliberat din arest. Ce spun avocaţii finului lui Vladimir Plahotniuc

Republica Moldova. Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost pus în libertate vineri, 7 noiembrie, după ce s-a aflat aproape 72 de ore în custodia oamenilor legii.

Dorin Damir a fost reținut pe 5 noiembrie, după ce poliția și procurorii PCCOCS au efectuat peste 20 de percheziții în cadrul a două cauze penale - pentru evaziune fiscală și spălare de bani și altul pentru trafic de influență și șantaj.

Descinderile au avut loc în 5 locații, fiind vizat și Octavian Orheianu, fost vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amator.

Procurorii nu au solicitat în instanţă mandat de arestare în privinţa lui Dorin Damir. Înainte de a-l elibera, procurorii i-au solicitat lui Damir să semneze declaraţia de nepărăsire a localităţii, interdicţia fiind aplicată pe un termen de 60 de zile.

În perioada cât l-au deţinut în izolator, oamenii legii i-au făcut cunoştinţă lui Damir cu acuzaţiile aduse.

Unul din avocaţii lui Dorin Damir a declarat pentru Evenimentul Zilei că clientul său este cercetat penal pentru evaziune fiscală. Însă dosarul este fabricat, deoarece nu există niciun document de la Fisc privind evaziunea.

„S-au legat de o societate civilă, înregistrată pe numele copiilor lui Dorin Damir. Este vorba de investiţii într-o companie de construcţie, iar după ce beneficiarii au ajuns proprietari ai imobilului, societattea rspectivă a fost lichidată. Ce fel de evaziune fiscală poate fi dacă Inspectoratul Fiscal nu a elaborat niciun document în acest sens”, ne-a spus apărătorul.

Avocatul a mai declarat că învinuirile aduse clientului său nu au legătură cu dosarul Proimobil. Şi că Dorin Damir a fost achitat încă în 2022 de acuzaţia de şantaj.

„Probabil, l-au combinat cu dosarul Proimobil pentru ca să dea mai multă greutate, să transforme dosarul în unul de rezonanţă sporită”, a declarat avocatul.

Potrivit informaţiilor pe care le deţinem, dosarul a fost pornit în octombrie 2020, pentru escrocherie şi şantaj, în baza unui denunţ al proprietarului afacerii Proimobil, Vladislav Musteaţă. Acesta îi învinuieşte pe Dorin Damir şi Octavian Orheianu că i-au preluat afacerea imobiliară prin escrocherie şi şantaj. Iar pentru aceasta, în perioada de guvernare a lui Plahotniuc i-a fost fabricat un dosar penal pentru evaziune fiscală.

În noiembrie 2024, Judecătoria Chişinău l-a găsit vinovat pe Musteaţă de evaziune fiscală, dar nu l-a condamnat pentru că a expirat termenul de prescripţie. Totuşi, instanţa l-a obligat pe afacerist să achite statului pretinsa datorie de 42.000.000 de lei.

Sentinţa a fost pronunţată de Ana Cucerescu, magistrata devenită populară după condamnarea başcanei Evghenia Guţul.

Întâmplător sau nu, percheziţiile au coincis începerea examinării de către Curtea de Apel Centru a contestaţiei depuse de avocaţii lui Vladislav Mulsteaţă.

Percheziţiile au fost efectuate la mai bine de şase ani după pretinsa preluare a afacerii. „Nu ştiu ce au vrut să descopere după şase ani. La clientul meu nu au găsit nimic. Atunci procurorii i-au cerut telefonul şi i l-a dat”, ne-a comunicat avocatul lui Damir.

Solicitat de EVZ, Octavian Orheianu a spus că şi la el oamenii legii nu au descoperit nimic suspet. „Băieţii au venit, au căutat, nu au găsit nimic, şi-au cerut scuze şi au plecat. Nu au luat nimic. Chiar nu înţeleg ce a fost. Probabil că scopul era să-l închidă pe Damir”, a precizat Orheianu.

La prima şedinţă de la Curtea de Apel, care s-a desfăşurat luna trecută în lipsa inculpatului, avocaţii lui Musteaţă au venit cu două demersuri. Aceştia au cerut audierea a 111 martori şi efectuarea unei expertize asupra calculelor Inspectoratului Fiscal.

Potrivit apărătorilor, prima instanţă nu a acceptat audierea tuturor martorilor, fiind selectaţi doar o parte din ei. Potrivit avocaţilor, martorii audiaţi ar fi fost selectaţi doar în interesul acuzării.Totodată, apărătorii lui Musteaţă susţin că concluziile şi calculele Fiscului sunt eronate.

Proprietarul de la Proimobil susţine că dosarul i-a fost fabricat la comanda celor care i-au preluat o parte din afacere.

Pe parcursul celor aproape opt ani cât a durat urmărirea penală şi examinarea dosarului în instanţă, Vladislav Musteaţă s-a declarat victimă a regimului Vladimir Plahotniuc.

Iar după fuga oligarhului, în vara anului 2019, şeful de la Proimobil şi-a îndreptat săgeţile către finul de cununie al lui Plahotniuc, Dorin Damir. Precum şi fostul partener, sportivul Octavian Orheianu.