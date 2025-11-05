Finul lui Vladimir Plahotniuc, reţinut pentru şantaj. Anterior a fost achitat de instanţa de judecată

Republica Moldova. Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost reţinut miercuri, 5 noiembrie, pentru 72 de ore, fiind învinuit de preluarea unei afaceri prin şantaj. Procurorii urmează să ia o decizie şi în privinţa presupusului complice al lui Damir, Octavian Orheianu.

Cei doi sunt învinuiţi în baza unui denunţ depus de omul de afaceri Vladislav Musteaţă, care activează acum în România, că i-au preluat prin şantaj afacerea imobiliară din Republica Moldova. Tot odată, procurorii îi mai acuză de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În decembrie 2022, Judecătoria Chişinău i-a achitat pe Dorin Damir şi Octavian Orheianu de acuzaţiile aduse de Musteaţă.

Iar Vladislav Musteaţă a fost găsit vinovat de evaziune fiscală de către Judecătoria Chişinău, dar fapta a fost prescrisă. Totuşi, instanţa l-a obligat să achite statului aproape 42.000.000 de lei (cca 2.193.371 de lei). Dosarul se află pe rol la Curtea de Apel Centru, soluţia primei instanţe fiind contestată de avocaţii lui Musteaţă.

Public, Vladislav Musteaţă a respins întotdeauna acuzaţiile de evaziune fiscală. În 2019, afaceristul a revenit din România, unde s-a ascuns timp de doi ani. El a depus o plângere la PCCOCS pe numele lui Orheianu şi Dorin Damir. Plângere care nu a fost finalizată.

Ulterior, Musteaţă s-a plâns pe Damir că îl şantaşează să-şi retragă plângerea. Iar procurorii i-au pornit finului lui Plahotniuc un dosar penal pentru imixtiune în justiţie. În decembrie 2022, Judecătoria Chişinău i-a achitat pe Damir şi Orheianu.

Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale (PCCOCS) nu a oferit informaţii oficiale despre reţinerea lui Damir şi Orheianu. Sursele EvZ din Procuratură au confirmat reţinerea lui Damir în dosarul Proimobil, iar în privinţa lui Orheianu nu a fost luată o decizie.

La întrebarea cum a fost posibilă reluarea dosarului penal după ce instanţa a pronunţat o sentinţă de achitare, sursele respective au comunicat că ar fi voba despre altceva, care are tangenţe cu dosarul în care Damir şi Orheianu au fost achitaţi.

Sursele EvZ susţin că în realitate s-ar urmări izolarea lui Damir înainte de pronunţarea sentinţei în care acesta este învinuit alături de fostul ministru al Apărării, Alexandru Pînzari, şi a fostul şef de direcţie a Ministerului de Interne, Valeriu Cojucari, în dosarul angajărilor fictive.

Amintim că cei trei sunt învinuiţi de angajarea lui Damir ca agent secret, fiind remunerat cu salariu de la stat. Dosarul a ajuns pe ultima sută de metri şi în timpul apropiat Judecătoria Chişinău urmează să pronunţe sentinţa.

Alexandru Levinschi, singurul din avocaţii lui Damir, care a răspuns la telefon, a spus că nu cunoaşte situaţia pentru că se află în afara ţării.

Dorin Damir şi Octavian Orheianu nu au răspuns miercuri la apelurile noastre. Anterior, Orheianu a declarat pentru EvZ că nu i-a preluat nicio afacere lui Musteaţă, dar l-a ajutat atunci când afaceristul era fugar în România.

Gândiţi-vă logic, cum puteam să preiau eu o afacere cu datorii de milioane la stat? Nu cred că se va găsi cineva.

Dar în 2019, când Musteaţă era în România, mi-a propus să pornim o afacere comună în domeniul imobiliar.

Mi-a spus că firma sa este cu probleme şi a zis că ar fi bine să dschidem o altă întreprindere. Am acceptam şi am investit în jur de 3.000.000 de lei. Ca pe urmă să mă denunţe că i-am preluat afacerea.

Cred că a făcut acest lucru ca să se eschiveze de datorie. Şi l-a pus la pachet şi pe Damir ca să impresioneze. Pentru că este finul lui Plahotniuc.

Se lăuda că are deputaţi care îl ajută. Cineva de la socialişti. Am auzit că ar fi plătit jurnalişti, portaluri ca să – i pomoveze poziţia sa de apărare.

Am avut cu el confruntare la Procuratură. Nu a putut să argumenteze cum i-am preluat afacerea. Eu am prezentat probe cum a fost deschisă întreprinderea, ce am investit, de unde am avut bani. Iată că au trecut cinci ani de când a fost pornit acest dosar. Nu mai ştiu nimic. Cred că se prăfuieşte pe undeva”, a declarat Orheianu pentru Evenimentul Zilei.

Dorin Damir, la fel, neagă acuzaţiile. „Nici nu am vorbit cu Musteaţă. A folosit numele meu pentru ca să convingă autorităţile că dosarul i-a fost fabricat şi să nu achite datoriile la stat. Iniţial, i-a mers, când la putere era Igor Dodon, iar procuror general, Alexandr Stoianoglo.

Din câte am auzit, principalii lui „sfetnici” au fost deputaţii Vasile Bolea şi Adrian Lebedinschi. Cred că a cheltuit în aceşti ani cam tot atâta cât trebuie să achite acum la stat. Am auzit că a corupt şi jurnalişti. Sunt înregistrări audio şi video. Vor fi făcute publice la momentul potrivit.

La prima şedinţă de la Curtea de Apel, care s-a desfăşurat luna trecută în lipsa inculpatului, avocaţii lui Musteaţă au venit cu două demersuri. Aceştia au cerut audierea a 111 martori şi efectuarea unei expertize asupra calculelor Inspectoratului Fiscal.

Potrivit apărătorilor, prima instanţă nu a acceptat audierea tuturor martorilor, fiind selectaţi doar o parte din ei. Potrivit avocaţilor, martorii audiaţi ar fi fost selectaţi doar în interesul acuzării.Totodată, apărătorii lui Musteaţă susţin că concluziile şi calculele Fiscului sunt eronate.

Proprietarul de la Proimobil susţine că dosarul i-a fost fabricat la comanda celor care i-au preluat o parte din afacere.

Pe parcursul celor aproape opt ani cât a durat urmărirea penală şi examinarea dosarului în instanţă, Vladislav Musteaţă s-a declarat victimă a regimului Vladimir Plahotniuc.

Iar după fuga oligarhului, în vara anului 2019, şeful de la Proimobil şi-a îndreptat săgeţile către finul de cununie al lui Plahotniuc, Dorin Damir. Precum şi fostul partener, sportivul Octavian Orheianu.