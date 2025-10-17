Businessmanul basarabean, cu afaceri şi în România, luptă pentru milioanele sale. Dosarul Proimobil, în instanţa superioară. Video

Republica Moldova. Afaceristul moldovean, Vladislav Musteaţă, proprietarul şi administratorul companiei imobiliare Proimobil, una din cele mai mari de pe piaţa din Republica Moldova, luptă în continuare în instanţă pentru milioanele sale.

Chiar dacă a scăpat de închisoare după ce Judecătoria Chişinău cu un an în urmă l-a găsit vinovat de evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari, Musteaţă insistă în continuare asupra nevinovăţiei sale.

Amintim că Vladislav Musteaţă nu a fost tras la răspundere penală, pe motiv că infracţiunea a fost prescrisă. Totuşi, prima instanţă l-a obligat să achite statului aproape 42.000.000 de lei (cca 2.193.371 de euro).

Curtea de Apel Centru a început examinarea dosarului după ce avocaţii lui Vladislav Musteaţă au contestat decizia Judecătoriei Chişinău din noiembrie 2024.

La prima şedinţă de la Curtea de Apel, care s-a desfăşurat în lipsa inculpatului, avocaţii lui Musteaţă au venit cu două demersuri. Aceştia au cerut audierea a 111 martori şi efectuarea unei expertize asupra calculelor Inspectoratului Fiscal.

Potrivit apărătorilor, prima instanţă nu a acceptat audierea tuturor martorilor, fiind selectaţi doar o parte din ei. Potrivit avocaţilor, martorii audiaţi ar fi fost selectaţi doar în interesul acuzării.

Totodată, apărătorii lui Musteaţă susţin că concluziile şi calculele Fiscului sunt eronate.

Completul de judecată urmează să se expună asupra demersurilor la următoare şedinţă care va avea loc peste o lună.

Proprietarul de la Proimobil susţine că dosarul i-a fost fabricat la comanda celor care i-au preluat o parte din afacere.

Pe parcursul celor aproape opt ani cât a durat urmărirea penală şi examinarea dosarului în instanţă, Vladislav Musteaţă s-a declarat victimă a regimului Vladimir Plahotniuc.

Iar după fuga oligarhului, în vara anului 2019, şeful de la Proimobil şi-a îndreptat săgeţile către finul de cununie al lui Plahotniuc, Dorin Damir. Precum şi fostul partener, sportivul Octavian Orheianu.

Musteaţă a depus plângeri penale pe numele lui Orheianu şi Damir, care însă nu au avut rezultatul scontat.

Public, Vladislav Musteaţă a respins întotdeauna acuzaţiile de evaziune fiscală. În 2019, afaceristul a revenit din România, unde s-a ascuns timp de doi ani. El a depus o plângere la PCCOCS pe numele lui Orheianu şi Dorin Damir. Plângere care nu a fost finalizată.

Ulterior, Musteaţă s-a plâns pe Damir că îl şantajează să-şi retragă plângerea. Iar procurorii i-au pornit finului lui Plahotniuc un dosar penal pentru imixtiune în justiţie. În 2023, Judecătoria Chişinău l-a achitat pe Damir.

Octavian Orheianu a declarat pentru EvZ că nu i-a preluat nicio afacere lui Musteaţă, dar l-a ajutat atunci când afaceristul era fugar în România.

Gândiţi-vă logic, cum puteam să preiau eu o afacere cu datorii de milioane la stat? Nu cred că se va găsi cineva.

Dar în 2019, când Musteaţă era în România, mi-a propus să pornim o afacere comună în domeniul imobiliar. Mi-a spus că firma sa este cu probleme şi a zis că ar fi bine să dschidem o altă întreprindere. Am acceptam şi am investit în jur de 3.000.000 de lei. Ca pe urmă să mă denunţe că i-am preluat afacerea.

Cred că a făcut acest lucru ca să eschiveze de datorie. Şi l-a pus la pachet şi pe Damir ca să impresioneze. Pentru că este finul lui Plahotniuc. Se lăuda că are deputaţi care îl ajută. Cineva de la socialişti. Am auzit că ar fi plătit jurnalişti, portaluri ca să – i pomoveze poziţia sa de apărare.

Am avut cu el confruntare la Procuratură. Nu a putut să argumenteze cum i-am preluat afacerea. Eu am prezentat probe cum a fost deschisă întreprinderea, ce am investit, de unde am avut bani. Iată că au trecut cinci ani de când a fost pornit acest dosar. Nu mai ştiu nimic. Cred că se prăfuieşte pe undeva”, a declarat Orheianu pentru Evenimentul Zilei.

Dorin Damir, la fel, neagă acuzaţiile. „Nici nu am vorbit cu Musteaţă. A folosit numele meu pentru ca să convingă autorităţile că dosarul i-a fost fabricat şi să nu achite datoriile la stat. Iniţial, i-a mers, când la putere era Igor Dodon, iar procuror general, Alexandr Stoianoglo.

Din câte am auzit, principalii lui „sfetnici” au fost deputaţii Vasile Bolea şi Adrian Lebedinschi. Cred că a cheltuit în aceşti ani cam tot atâta cât trebuie să achite acum la stat. Am auzit că a corupt şi jurnalişti. Sunt înregistrări audio şi video. Vor fi făcute publice la momentul potrivit”, a spus Damir pentru EvZ.

În timp ce Justiţia moldoveneasă şi Fiscul încearcă să se descurce cu afacerea Proimobil, Musteaţă prosperă în România.

În 2022, afaceristul învinuit de evaziune fiscală în Republica Moldova a înregistrat în România agenţia North Bucharest Investments.

Ziarul Financiar scria, în iunie 2024, că North Bucharest Investments a înregistrat peste 400 de tranzacţii imobiliare în 2023, în blocuri noi din zona de Nord a Capitalei.

„Doar în ultimul an, cifra de afaceri a companiei s-a dublat, de la 20 de milioane de lei, la 42 milioane de lei”, scria ZF cu referinţă la Vlad Musteaţă,

Potrivit lui Musteaţă, în 2024 compania a avut creşteri de 25-30% de la o lună la altă.

Grupul North Bucharest Investments îşi desfăşoară activitatea în segmentul imobiliar high-end din partea de Nord a Bucureştiului şi, potrivit fondatorului, investeşte doar în proiecte construite de dezvoltatori cu un istoric pozitiv.