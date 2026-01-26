Șoferii intră în atenția ANAF. Ce obligații fiscale apar în 2026 și ce riscă proprietarii care nu justifică banii

Proprietarii de autoturisme din România se confruntă, începând cu acest an, cu o schimbare importantă de abordare din partea autorităților fiscale.

Dacă până recent controalele erau asociate aproape exclusiv cu autoturismele de lux sau supercarurile de sute de mii de euro, noile mecanisme de monitorizare introduse de Agenția Națională de Administrare Fiscală extind semnificativ aria de verificare.

Mașinile cu o valoare de achiziție mai mare de 25.000 de euro au devenit un reper fiscal, chiar dacă nu pot fi considerate bunuri de lux în sens clasic.

Această schimbare este legată direct de digitalizarea accelerată a sistemului fiscal și de noile directive privind monitorizarea patrimoniilor persoanelor fizice. Autoturismul nu mai este privit exclusiv ca mijloc de transport, ci ca indicator al nivelului de venit și al capacității financiare declarate de contribuabil.

În anul 2026, ANAF folosește sisteme informatice avansate și instrumente de analiză bazate pe inteligență artificială pentru a corela veniturile declarate cu achizițiile raportate la Direcțiile de Impozite și Taxe Locale. Pragul de 25.000 de euro este considerat de autorități limita de la care o achiziție auto nu mai este încadrată automat în categoria necesităților de bază, ci intră în zona bunurilor de valoare medie spre ridicată.

Proprietarii care au cumpărat un autoturism peste acest prag în ultimul an sau care dețin în continuare un vehicul cu valoare de inventar ridicată trebuie să poată justifica sursa fondurilor utilizate. Nu este vorba despre introducerea unei taxe noi aplicabile tuturor, ci despre obligația de a demonstra că veniturile declarate susțin nivelul cheltuielilor efectuate.

Pentru autoturismele cu o valoare mai mare de 25.000 de euro, autoritățile fiscale solicită depunerea unei declarații de patrimoniu sau a unei declarații de active, adaptată din Formularul 212, prin care contribuabilul explică proveniența fondurilor. Termenul-limită pentru depunerea acestui document este 31 martie 2026.

Această declarație are rolul de a preveni situațiile în care bunuri de valoare sunt achiziționate din venituri nedeclarate sau insuficient justificate. Dacă veniturile raportate în ultimii ani nu pot acoperi în mod rezonabil plata unei mașini în numerar sau a ratelor de leasing, inspectorii fiscali pot recalifica sumele respective ca venituri nedeclarate.

În astfel de situații, pe lângă amenzile contravenționale, ANAF poate aplica o impunere suplimentară, cunoscută informal drept „taxă de conformare”, care poate ajunge până la 70% din sumele a căror proveniență nu este demonstrată.

Pentru a evita amenzile care pot ajunge până la 5.000 de lei pentru nedepunerea la termen a declarației, contribuabilul trebuie să poată demonstra clar modul în care a fost finanțată achiziția autoturismului.

Autoritățile solicită documente din care să rezulte valoarea exactă a mașinii, fie că este vorba despre un contract de vânzare-cumpărare sau de leasing, precum și dovezi privind sursa banilor, cum ar fi credite bancare, economii rezultate din venituri salariale declarate, dividende sau sume provenite din moșteniri legal documentate.

În 2026, aceste informații nu mai sunt analizate izolat. ANAF primește automat date de la dealerii auto și de la instituțiile bancare, iar lipsa declarației este semnalată imediat de sistemele informatice interne, cunoscute sub denumirea de platforme de monitorizare a patrimoniului.

Este important ca proprietarii de autoturisme să facă distincția între obligația de raportare a activelor și impozitul suplimentar pe bunurile de lux. Impozitul pe lux se aplică, începând cu 1 ianuarie 2026, doar pentru autoturismele cu o valoare mai mare de 75.000 de euro și pentru imobilele care depășesc pragul de 500.000 de euro.

În schimb, pentru categoria autoturismelor de peste 25.000 de euro, riscul fiscal este legat în principal de controlul veniturilor. Dacă valoarea mașinii este considerabil mai mare decât nivelul veniturilor declarate, inspectorii pot decide declanșarea unei verificări amănunțite a situației fiscale personale. Autoturismul devine astfel un element-cheie în evaluarea solvabilității contribuabilului.

Procesul de depunere a declarației a fost complet digitalizat și se realizează exclusiv prin Spațiul Privat Virtual. Contribuabilul trebuie să se autentifice pe portalul oficial al ANAF, să completeze formularul de declarare a activelor mobile de valoare, să introducă datele de identificare ale autoturismului și să atașeze documentele justificative în format electronic.

După transmiterea documentelor, sistemul generează o recipisă de confirmare, care atestă depunerea la termen. Lipsa acestei confirmări poate atrage sancțiuni, chiar dacă documentele au fost pregătite, dar nu au fost transmise corect.

În noul context fiscal, mașina nu mai este doar un bun personal, ci un reper fiscal urmărit atent, iar respectarea termenelor și justificarea veniturilor devin esențiale pentru evitarea problemelor cu autoritățile.