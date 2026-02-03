Exclusiv. Situație de criză la naționala României. Cine ar putea să fie selecționer la meciul crucial cu Turcia

Naționala României joacă un meci capital, la data de 26 martie, contra Turciei, la Istanbul. Partida contează pentru play-off-ul Campionatului Mondial din acceastă vară din SUA, Canada și Mexic. Iar un succes îi duce pe „tricolori” în finala disputată pe 31 martie, în deplasare, cu câștigătoarea confruntării dintre Slovacia și Kosovo.

Anul nu a început deloc bine pentru națională și selecționer. Mircea Lucescu (80 de ani) are mari probleme de sănătate și a fost internat, ieri, din nou. Antrenorul e sub îngrijire medicală și a transmis semnale că situația e sub control. Într-un comunicat publicat, azi, la FRF, „Il Luce” a transmis opiniei publice să nu-și facă griji.

„Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, a transmis Lucescu prin intermediul federalilor.

Situația naționalei, oricum una general rea, a devenit foarte complicată. Este o perioadă în care selecționerul trebuie să pregătească temeinic partida cu Turcia. Una în care, teoretic, adversarii sunt mari favoriți. Ținut la pat de problemele de sănătate, antrenorului îi e imposibil să lucreze la cote înalte, chiar și beneficiind de sprijinul staffului. Care în această perioadă urmărește evoluțiile a zeci de jucători români și turci.

Conform unor surse apropiate naționalei, care au vorbit pentru evz, Mihai Stoichiță și Răzvan Burleanu au discutat despre un plan de rezervă. Pentru scenariul în care Lucescu nu va putea reveni pe bancă. Soluțiile unui înlocuitor le-au dat însă mari bătăi de cap celor doi oficiali.

„În momentul ăsta, soluția de criză ar fi Adrian Mutu, care nu are echipă și care a pregătit naționala de tineret. Are o relație decentă cu Stoichiță și Burleanu și ar putea să stea pe bancă la jocul cu Turcia. Dacă va fi cazul, și la finala cu Slovacia sau Kosovo. Din ce s-a discutat la nivelul conducerii, nu prea sunt variante. Niciun antrenor mare nu se bagă la așa ceva, cu o lună și ceva înaintea unui meci decisiv de calificare la un Mondial”, ne-au spus surse din anturajul naționalei.

Mutu a calificat naționala de tineret la Euro 2021, după ce a preluat echipa de la Mirel Rădoi, în timpul preliminariilor. La turneul final, „tricolorii” mici au obținut o victorie și două egaluri, dar nu au trecut de grupe. â

Ulterior, ca tehnician, Mutu nu s-a remarcat cu nimic și a trecut pe la FC „U” Craiova, Rapid, Neftchi Baku, CFR Cluj și Petrolul.

Ca de fiecare dată când a fost un gol pe banca tehnică la națională, și acum s-a vehiculat numele lui Gică Hagi. „Regele” a luat o pauză, e liber, dar nu vrea să își lege numele de un eșec. În condițiile în care cariera de antrenor a început cu coșmarul „dublei” cu Slovenia (1-2 și 1-1), care a făcut ca România să vadă Mondialul din 2002, din Coreea de Sud și Japonia la TV.