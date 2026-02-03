Sport Breaking news

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, mai gravă decât se credea. FRF ar căuta selecționer. Mesaj de pe patul de spital

Mircea Lucescu. Sursa foto: Captură video Youtube
Mircea Lucescu (80 de ani) a fost internat din nou, ieri, în spital, din cauza problemelor medicale care i-au dat mari bătăi de cap de la îmnceputul anului. Selecționerul se află sub supraveghere medicală la Spitalul Universitar și se pare că starea de sănătate ar fi mai instabilă decât se anticipa la începutul internării.

Mircea Lucescu e din nou în spital, FRF a făcut public un comunicat

Azi, oficialii FRF au transmis un comunicat pentru a liniști opinia publică, în condițiile în care se vorbește despre scenariul în care la „Casa Fotbalului” se caută o soluție de rezervă. În cazul în care „Il Luce” nu va mai putea să-și continue activitatea.

„Având în vedere informațiile apărute în mass-media în ultimele zile, în special astăzi, Federația Română de Fotbal face următoarele precizări.

Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă”, au anunțat cei de la FRF.

Răzvan Burleanu

Răzvan Burleanu. Sursă foto: Facebook/Răzvan Burleanu

„Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare”

„Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate.

În acest context, selecționerul Mircea Lucescu transmite următorul mesaj: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”.

Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată”, au mai transmis oficialii federației.

Un meci vital pentru calificarea la Campionatul Mondial din vară

La data de 26 martie, echipa națională va juca în deplasare, contra Turciei, în play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial din vară găzduit de SUA, Mexic și Canada. Dacă vor câștiga, „tricolorii” vor întâlni Slovacia sau Kosovo, în deplasare, în finală, în ziua de 31 martie. La FRF s-a dat alarma încă de la începutul anului, odată cu apariția problemelor de sănătate ale lui Lucescu. Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță caută o soluție de rezervă, care să preia echipa urgent, dacă „Il Luce” nu mai poate continua.

Prima variantă ar fi Gică Hagi, care nu mai e implicat ca antrenor la Farul Constanța.

