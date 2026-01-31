Mirela Voicu despre ultimele clipe ale lui Nicu Ceaușescu. Ce i-a spus înainte să moară

Jurnalista Mirela Voicu a povestit că în ultima zi de viață a lui Nicu Ceaușescu a vorbit cu el. Mai exact a reușit chiar să îi ia un interviu cu trei ore înainte să moară.

În ultimele zile ale fiului dictatorului acesta nu s-a simțit bine și a ajuns la spital. Mai întâi a fost internat la spitalul Universitar din București.

”S-au făcut multe speculații legate de moartea lui Nicu Ceaușescu. Când a ajuns la Spitalul Universiyat Nicu, întâmplarea a făcut să fiu acolo pentru că eram acreditată la spitalul Universitar. În primul rând eu nu l-am recunoscut pe Nicu, pentru că era internat pe alt nume. Altfel toată presa ar fi fost acolo”, a povestit jurnalista.

Apoi de la acest spital, Nicu Ceaușescu a ajuns la Viena. ”A fost mutat după o perioadă la Viena. Și în noaptea în care Nicu Ceaușescu a murit, adică la ora 2 noaptea, l-am sunat și i-am luta un interviu din biroul lui Sorin Oprescu.

Eu am vorbit cu el la telefon și mi-a zis că e ok că se simte bine și că abia așteaptă să ajungă acasă. La ora 5 dimineața, în timp ce în ziarul la care lucram la ora aia, era un interviu exclusiv cu Nicu Ceaușescu, la ora aia, el a murit”, a povestit aceasta.

După ce a murit fiul cel mic al cuplului Ceaușescu a fost adus în România și îngropat la cimitrul Ghencea civil. La acel moment au existat surse care au susținut că George Copos a fost cel care a finanțat aducerea lui în țară.

Potrivit altor surse, ultimele luni ale lui Nicu Ceaușescu ar fi fost crunte. Asta pentru că ar fi consumat foarte mult alcool. De altfel și boala de care a murit a fost ciroză.