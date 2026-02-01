Trump, de acord ca India și China să investească în Venezuela

Președintele Donald Trump a transmis, sâmbătă, că Statele Unite sunt deschise la investiții din partea Chinei și Indiei în industria petrolieră a Venezuela, într-un moment în care Washingtonul își redefinește poziția în sectorul energetic al țării sud-americane.

Declarațiile au fost făcute la bordul aeronavei Air Force One, într-un context geopolitic și economic profund schimbat în urma evenimentelor recente din Caracas, unde guvernarea și politica petrolieră trec prin transformări importante.

„China este binevenită să vină și va face o afacere excelentă cu petrolul,” a afirmat Trump, potrivit relatărilor din mass-media internaționale, subliniind în același timp că Washingtonul colaborează cu autoritățile de la New Delhi pentru un acord prin care India să cumpere petrol venezuelean, înlocuind astfel importurile din Iran. „India va cumpăra petrol venezuelean, în loc să îl cumpere din Iran. Am făcut deja acordul, conceptul acelui acord”, a spus Trump.

Declarațiile urmează unui moment istoric în politica energetică a Venezuelei. Președinta interimară a Venezuelei a promulgat recent modificări legislative care deschid industria petrolieră către investiții străine și reduc taxele în domeniul hidrocarburilor, o schimbare majoră față de modelul naționalist care a dominat decenii de zile sub conducerea lui Hugo Chávez și apoi a lui Nicolás Maduro. Aceste reforme legislative vin la puțin timp după capturarea fostului lider venezuelean și reflectă un efort de revitalizare a producției energetice a țării.

Ulterior acestor schimbări, Departamentul Trezoreriei al SUA a emis o licență generală care extinde autorizațiile companiilor americane de a exporta, vinde și rafina țiței venezuelean, ceea ce anterior era restricționat de sancțiuni. Decizia facilitează accesul firmelor din Statele Unite la petrolul venezuelean și semnalează o relaxare a politicii sancțiunilor pe fondul noilor evoluții politice.

Administratia Trump pregătește importuri record de petrol venezuelean, după ce SUA au intensificat controlul asupra sectorului energetic al Venezuelei. Prin achizițiile și licențele acordate, Washingtonul își reafirmă interesul strategic într-o țară care deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume. Această deschidere este parte a unei strategii mai largi de stabilizare a pieței energetice și de profitare a resurselor venezuelene.

În paralel, livrările către China, care în 2025 atingeau aproximativ 400.000 de barili pe zi, au scăzut aproape la zero în ianuarie 2026, după o serie de operațiuni navale coordonate de Statele Unite contra flotei de nave care transportau petrol sancționat. Această schimbare în fluxurile comerciale reflectă noile priorități ale administrației americane și influența tot mai mare a Washingtonului asupra rutelor globale de țiței.

O mare parte din petrolul venezuelean destinat pieței americane provine de la compania Chevron Corporation, care deține licențe pentru a vinde țiței venezuelean către rafinăriile din SUA.

În plus, aproximativ 20% din țiței este comercializat de traderi internaționali precum Trafigura și Vitol, selectați de administrația Trump să tranzacționeze până la 50 de milioane de barili după schimbarea guvernării de la Caracas.

Acești traderi transportă petrolul pe piețele globale, inclusiv către Statele Unite și Europa, profitând de noile facilități și licențe oferite de Washington.

Potrivit unor date din industria petrolieră, Vitol și Trafigura sunt în curs de a transporta aproximativ 14 milioane de barili de țiței venezuelean, o parte din acest volum fiind deja depozitată în rezervoare din Caraibe, iar restul urmând să fie direcționat către consumatorii din SUA și Europa, pe măsură ce tranzacțiile se concretizează și infrastructura logistică este pusă în mișcare.