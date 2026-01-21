Probleme cu avionul lui Trump. Air Force One, nevoit să se întoarcă imediat după decolare

Avionul președintelui american, Air Force One, a fost nevoit să se întoarcă la sol la scurt timp după decolarea pentru călătoria în Elveția, potrivit Fox News. Donald Trump se îndrepta spre Davos, pentru a participa la Forumul Economic Mondial.

Casa Albă a anunțat că aeronava Air Force One a fost forțată să se întoarcă la Baza Comună Andrews, la scurt timp după decolarea de marți seara, în timp ce la bord se afla președintele Donald Trump.

Echipajul a întâmpinat o „problemă electrică minoră” după decolarea de la ora 22:20 și s-a întors „din extremă precauție”, potrivit secretarului de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Președintele SUA Donald Trump se afla în drum spre Davos, Elveția, pentru a participa la Forumul Economic Mondial.

Air Force One a aterizat la Baza Comună Andrews la ora 23:07. Se așteaptă ca președintele să se îmbarce într-o altă aeronavă și să continue spre Elveția.

Leavitt a glumit la bordul Air Force One spunând că un avion qatarez sună „mult mai bine” în acest moment.

Luminile din cabina de presă s-au stins pentru scurt timp după decolare, au declarat reporterii aflați la bord.

Cele două avioane folosite în prezent ca Air Force One zboară de aproape patru decenii. Boeing a lucrat la înlocuiri, dar programul s-a confruntat cu o serie de întârzieri.

Avioanele sunt puternic modificate, oferind capacități de supraviețuire pentru președinte în situații neprevăzute, inclusiv protecție împotriva radiațiilor și tehnologie antirachetă.

De asemenea, aeronavele folosite ca Air Force One includ o varietate de sisteme de comunicații care îi permit președintelui să rămână în contact cu armata și să emită ordine de oriunde din lume.