SUA intră pe piața GPL din India pentru prima dată. Ce înseamna asta pentru Orientul Mijlociu

India a făcut un pas important în diversificarea surselor sale de energie, semnând un contract pe termen de un an pentru importuri de gaz petrolier lichefiat (GPL) din Statele Unite.

Aceasta reprezintă prima tranzacție structurată de GPL american destinată pieței interne indiene și marchează o nouă etapă în relațiile energetice dintre cele două țări.

Contractul prevede importuri de aproximativ 2,2 milioane de tone pe an, ceea ce reprezintă aproape 10% din necesarul anual de importuri de GPL al Indiei.

Ministrul Petrolului, Hardeep Singh Puri, a descris acordul drept „un prim pas istoric”, subliniind eforturile guvernului indian de a asigura alimentarea sigură și accesibilă cu GPL pentru populație.

Într-o postare pe X, Puri a declarat:

„Una dintre cele mai mari și mai dinamice piețe de GPL din lume se deschide pentru Statele Unite. În efortul nostru de a furniza aprovizionare sigură și accesibilă cu GPL pentru populația Indiei, ne-am diversificat sursele.

Într-o dezvoltare semnificativă, companiile publice indiene de petrol au încheiat cu succes un contract pe un an pentru importuri de aproximativ 2,2 MTPA, aproape 10% din importurile noastre anuale, pentru anul contractual 2026, sursa fiind Golful Mexic din Statele Unite – primul contract structurat de GPL american pentru piața indiană.”

Surse din industrie au precizat că cele trei companii publice implicate – Indian Oil Corporation Ltd, Bharat Petroleum Corporation Ltd și Hindustan Petroleum Corporation Ltd – au desemnat Chevron, Phillips 66 și TotalEnergies Trading drept furnizori pentru acest contract.

Detaliile comerciale ale acordului nu au fost făcute publice.

GPL-ul este utilizat predominant ca combustibil pentru gătit în India, iar o mare parte din necesar era anterior importată din țări din Orientul Mijlociu, precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Kuweit.

Contractul cu Statele Unite ar putea reduce dependența Indiei de aceste surse tradiționale și ar putea facilita accesul la prețuri mai competitive.

Guvernul indian subvenționează o parte semnificativă a vânzărilor de GPL către gospodării, iar în ultimii ani s-au intensificat eforturile de a extinde acoperirea acestui combustibil în rândul gospodăriilor sărace și rurale, cu scopul de a reduce utilizarea surselor tradiționale și poluante de gătit.

Acordul vine într-un moment în care India încearcă să reducă surplusul comercial cu Statele Unite, o problemă semnalată de președintele Donald Trump în contextul aplicării tarifelor de 50% pentru anumite produse indiene.

Datele guvernamentale publicate recent arată că surplusul comercial al Indiei cu SUA s-a redus la 1,45 miliarde de dolari în perioada aprilie-octombrie.

În februarie, președintele Trump menționase, în timpul vizitei prim-ministrului Narendra Modi, că SUA ar putea deveni un furnizor principal de petrol și gaze pentru India, contribuind la reducerea deficitului comercial.

Ministrul Comerțului, Piyush Goyal, a subliniat în septembrie că Statele Unite vor juca un rol important în securitatea energetică a Indiei în viitor.

India este al treilea consumator mondial de țiței, cu o dependență de importuri de aproximativ 88%.

De asemenea, țara se află printre cei mai mari importatori de gaz natural lichefiat (GNL), acoperind circa jumătate din cererea internă prin importuri.

În ultimii ani, Statele Unite au fost al cincilea furnizor de țiței și al doilea furnizor de GNL pentru India. În ceea ce privește GPL-ul, peste 60% din necesarul Indiei este acoperit prin importuri.

Recent, președintele Trump a declarat că SUA vor reduce tarifele pentru India și că este aproape de semnarea unui acord comercial între cele două țări.