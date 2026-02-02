Mircea Lucescu a fost internat în spital de urgență, din nou. Probleme pentru selecționerul României

Selecționerul naționalei de fotbal a României, Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani,a fost internat luni, 2 februarie, la Spitalul Universitar din București, după ce tratamentul cu antibiotice nu a mai dat rezultate în cazul gripei severe pe care o contractase la începutul anului. Aceasta reprezintă a doua internare a antrenorului în ultimele șapte zile, la doar o săptămână după ce a fost externat.

Problemele de sănătate ale lui Lucescu au debutat înainte de Revelion, motiv pentru care selecționerul nu a putut să urmărească echipele românești în cantonamentul din Antalya, așa cum se obișnuia în anii anteriori.

Chiar dacă inițial părea că starea sa s-a ameliorat, simptomele persistente și răspunsul insuficient la tratamentul cu antibiotice au condus la decizia medicilor de a-l interna și de a-l ține sub supraveghere strictă.

Luni, Lucescu a mers la un control cardiologic, dar medicii au considerat necesară internarea. Tratamentul cu antibiotice nu a fost eficient, iar sistemul său imunitar scăzut a favorizat persistența simptomelor. În urma internării, selecționerul va fi supus mai multor analize amănunțite pentru a stabili exact natura problemelor și pentru a se identifica tratamentul optim.

Medicii responsabili au recomandat ca perioada minimă de spitalizare să fie de trei zile, timp în care starea sa va fi monitorizată continuu. Surse medicale apropiate stafului naționalei au declarat că, deși situația este serioasă, nu există motive de panică, iar tratamentul va fi ajustat în funcție de rezultatele analizelor.

Internarea selecționerului survine în contextul în care echipa națională se află la mai puțin de două luni de barajul de calificare la Cupa Mondială din 2026. România va întâlni Turcia pe 26 martie, la Istanbul, într-un meci decisiv pentru semifinala barajului.

În cazul în care România va trece de Turcia, echipa va juca finala barajului împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie. Obținerea calificării ar plasa România în Grupa D la Campionatul Mondial, unde adversarele vor fi Statele Unite (țară gazdă), Australia și Paraguay.

Starea de sănătate a selecționerului este urmărită cu atenție de Federația Română de Fotbal, care și-a exprimat sprijinul pentru Lucescu și a asigurat că echipa are resurse suficiente pentru a menține pregătirea chiar și în absența temporară a antrenorului principal.

Gripa severă care l-a afectat pe Lucescu la începutul anului a avut un impact direct asupra programului de pregătire al naționalei. În lipsa selecționerului, staff-ul tehnic a preluat sarcinile de monitorizare a jucătorilor și coordonare a antrenamentelor. Totodată, selecționerul nu a putut participa la vizitele tradiționale în cantonamentele echipelor românești în Antalya, așa cum obișnuia în trecut.

Surse din cadrul federației au explicat că, deși Lucescu s-a aflat sub tratament, decizia de a-l interna a fost luată pentru a evita orice complicații pe termen mediu și lung. În cazul unei suprapuneri cu meciurile de pregătire, staff-ul tehnic va continua să asigure coordonarea echipei, urmând ca selecționerul să revină la finalizarea analizelor medicale.

În ciuda problemelor de sănătate ale selecționerului, pregătirea pentru meciul cu Turcia continuă conform planificării. Federația Română de Fotbal a transmis că staff-ul tehnic și jucătorii sunt informați despre situația lui Lucescu, iar prioritățile privind antrenamentele și analiza adversarilor rămân neschimbate.

Barajul de calificare reprezintă un moment crucial pentru România, iar orice absență temporară a selecționerului poate fi compensată prin experiența și profesionalismul membrilor staff-ului tehnic. Federația a mai subliniat că sănătatea selecționerului este prioritară și că deciziile privind revenirea la activitate vor fi luate împreună cu medicii.